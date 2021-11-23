فيديو نادر يكشف تنكر يسرا وسهير البابلي أثناء ركوبهما المترو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات الكوميدية لتوديع الفنانة سهير البابلي ، حيث نشروا من بينها فيديو نادر ظهرت فيه البابلي بصحبة الفنانة يسرا، وهما متخفيتان داخل مترو الأنفاق.

وارتدت النجمتان قبعات ونظارات شمسية بغرض التخفي عن عيون ركاب مترو الأنفاق.

ووثق الفيديو لحظات المرح والضحك المستمر الذي جمع النجمتين، وتناولهما "أكواز الذرة المشوية"، واللافت أنه لم يتعرف عليهما أحد خلال الرحلة

يسرا تنعي سهير البابلي

نعت الفنانة يسرا صديقتها الفنانة القديرة سهير البابلي التي توفت أول أمس الاحد ، بعد صراع مع المرض.

ونشرت يسرا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للراحلة سهير البابلي: "‏ ‏‏‏وعلقت عليها"‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا أغلى الناس هتوحشيني.. إحنا النهاردة خسرنا فنانة عظيمة وصديقة من أوفى وأعز الناس على قلبي.. كان نفسي أكون موجودة في مصر عشان أودعك.. مع السلامة يا أعز الناس ‎#سهير_البابلي".

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفت واحتجازها بالرعاية المركزة.

ابنة سهير البابلي تتلقى واجب العزاء في والدتها من أمام المقابر

حرصت نيفين ابنه الفنانة الراحلة سهير البابلي، علي تلقي عزاء والدتها من أمام مقابر العائلة بطريق الواحات، عقب دفن جثمان الفنانة سهير البابلي.

وسيطرت مشاعر الحزن والبكاء علي ابنه الفنانة الراحلة سهير البابلي، وظلت تردد في قول "الله يا الله" مع أناشيد دينية مختلفة أمام مدفن والدتها.

وحرص عدد من الأهالي والأصدقاء علي تقديم واجب العزاء إلي أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي، الي جانب وجود عدد من الفنانين وكان منهم الفنانة رجاء حسين، والفنانة المعتزلة حلا شيحا وزوجها الداعية الاسلامي معز مسعود.

وأقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي الحضور داخل المسجد لتأدية صلاة الجنازة وكان منهم: الدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد سلامة، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة رجاء حسين.

جدير بالذكر انه ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي، في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

من أهم أعمالها المسرحية مسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين. ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام، جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، ليلة القبض على بكيزة وزغلول.

ومن أهم أعمالها التليفزيونية مسلسل الحقيقة ، ذلك المجهول مع صلاح ذو الفقار. اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب. في عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبه.