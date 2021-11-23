عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديو نادر يكشف تنكر يسرا وسهير البابلي أثناء ركوبهما المترو

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات الكوميدية لتوديع الفنانة سهير البابلي ، حيث نشروا من  بينها فيديو نادر ظهرت فيه البابلي بصحبة الفنانة يسرا، وهما متخفيتان داخل مترو الأنفاق.

وارتدت النجمتان قبعات ونظارات شمسية بغرض التخفي عن عيون ركاب مترو الأنفاق.

 

ووثق الفيديو لحظات المرح والضحك المستمر الذي جمع النجمتين، وتناولهما "أكواز الذرة المشوية"، واللافت أنه لم يتعرف عليهما أحد خلال الرحلة

يسرا تنعي سهير البابلي 

نعت الفنانة يسرا صديقتها الفنانة القديرة سهير البابلي التي توفت أول أمس الاحد  ، بعد صراع مع المرض.

 

 

ونشرت يسرا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للراحلة سهير البابلي: "‏ ‏‏‏وعلقت عليها"‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا أغلى الناس هتوحشيني.. إحنا النهاردة خسرنا فنانة عظيمة وصديقة من أوفى وأعز الناس على قلبي.. كان نفسي أكون موجودة في مصر عشان أودعك.. مع السلامة يا أعز الناس ‎#سهير_البابلي".

 

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفت واحتجازها بالرعاية المركزة.

 

ابنة سهير البابلي تتلقى واجب العزاء في والدتها من أمام المقابر

 

حرصت نيفين ابنه الفنانة الراحلة سهير البابلي، علي تلقي عزاء والدتها من أمام مقابر العائلة بطريق الواحات، عقب دفن جثمان الفنانة سهير البابلي.

 

وسيطرت مشاعر الحزن والبكاء علي ابنه الفنانة الراحلة سهير البابلي، وظلت تردد في قول "الله يا الله" مع أناشيد دينية مختلفة أمام مدفن والدتها.

 

وحرص عدد من الأهالي والأصدقاء علي تقديم واجب العزاء إلي أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي، الي جانب وجود عدد من الفنانين وكان منهم الفنانة رجاء حسين، والفنانة المعتزلة حلا شيحا وزوجها الداعية الاسلامي معز مسعود.

 

 

وأقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي الحضور داخل المسجد لتأدية صلاة الجنازة وكان منهم: الدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد سلامة، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة رجاء حسين.

 

جدير بالذكر انه ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي، في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل. 

 

وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. 

 

من أهم أعمالها المسرحية مسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين. ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام، جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، ليلة القبض على بكيزة وزغلول.

 

ومن أهم أعمالها التليفزيونية مسلسل الحقيقة ، ذلك المجهول مع صلاح ذو الفقار. اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب. في عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبه.

 

 

سهير البابلى يسرا الفنانة يسرا متخفيتان مترو الأنفاق مجموعة من الفيديوهات الكوميدية

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد تحقيق نقابة الموسيقيين مع الفنان حسن أبو الروس

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

لهذا السبب .. تأجيل عرض الجزء الثاني لمسلسل رمضان كريم

سر سفر ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا وتفاصيل جديدة حول حالتها الصحية

بقيت شبه أبوك.. محمد محمود عبد العزيز يكشف آخر كلمات سهير البابلي له

وزير الإعلام السعودي يشارك في احتفالية اليوم العالمي للتلفزيون

نصيب الأسد.. تعرف على جوائز مصر في المهرجان الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك

فنانون يدخلون على خط الأزمة بين نجيب ساويرس وهاني شاكر .. حلمى عبد الباقى: لا يعلمون من هو أمير الغناء .. وماندو العدل: بلاش كلام فارغ

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى دول أوروبية

أثناء جلوسها على المرحاض.. أفعى كوبرا تقتل امرأة بـ لدغة سامة |شاهد

متى تكون الدعوة ليست خيرا لي؟.. الإفتاء تجيب

فيديو نادر يكشف تنكر يسرا وسهير البابلي أثناء ركوبهما المترو

انتبهي .. أسباب تجعل طفلك ينام كثيرا

لحظة قصف التحالف العربي لمواقع سرية تابعة لميليشيا الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

لجنة المسابقات تعلن إلغاء كأس مصر نسخة الموسم الماضي

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثروته 7 تريليونات جنيه.. بيع قصر أغنى كلب في العالم بمبلغ خيالي|صور

لإنقاذ زوجته.. زوج يصارع سمكة قرش ضخمة بتوجيه اللكمات إليها|صور

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ