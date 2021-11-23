أكثر من 80 مرشحا بينهم امرأتان|الانتخابات الرئاسية الليبية بالتفاصيل

بعد 10 سنوات من عدم الاستقرار السياسي، والمعاناة تستعد ليبيا لتصحيح المسار، والعودة لسابق عهدها ونفض الغبار عن كاهلها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية المقرر لها 24 ديسمبر المقبل، وارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة إلى أكثر من 80 مرشحاً لرئاسة ليبيا، حتى يوم الأحد الماضي.

باب الترشح

تم غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، أمس، بعد أن تقدم أكثر من 80 مرشحا، يخوضون سباق الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع "صدى البلد" أهم وأبرز المعلومات عن المرشحين للانتخابات الليبية حتى الآن، وعن أول امرأتان تقدما للرئاسة، خلال السطور التالية.

المرشحون بالانتخابات

وتقدم العديد من الأشخاص للانتخابات رسميا منذ فتح باب القبول حتى يوم الأحد الماضي، وهما : عبد الحكيم على بعيو - سيف الإسلام معمر القذافي - أسعد محسن زهيو - فيضان عياد حمزة - السنوسي عبد السلام السنوسي- محمد أحمد المزوغي - عبد الله أحمد ناكر- فتحي حمد بن شتوان - خليفة بلقاسم حفتر- عبد الحكيم ضو زامونه - علي زيدان - محمد أحمد الشريف - محمد علي الشريف - عارف علي النايض - أحمد عمر معيتيق -عثمان عبدالجليل -عبد السلام يونس رحيل- فتحي باشاغا- محمد خالد الغويل- مروان عميش - عبد الحكيم أكشيم - إسماعيل الشتيوي - أسامة خير الله محمد- عقيلة صالح- ضوء عبدالله أبو ضاوية- على بشير الزويك- بشير صالح الشرقاوي - المبروك محمد أبو عميد- عبدالمجيد سيف النصر- محمد الهادي الحتواش – خليفة صالح سعيد محمد – بوسيف اطوير بوسيف على - محمد عبد اللطيف المنتصر – عبد العزيز عبد الحميد الخوجة – عبد الحافظ عبد الحميد قدور - مصطفى على المجدوب - عبد الرحيم المبروك حلوم).

كما تقدم كل من المترشحين (عبد الوهاب أبو بكر ميلاد - محمد عبد السلام الجديدي - عمر الحاسي - الشريف الوافي - عثمان محمد النكاع - حمد حسن بورويق - إبراهيم عريبي - عادل محمد اللافي - حاتم الكور - علي العيساوي- يوسف شاكونا - خليفة الغويل - نوري أبو سهمين - خالد شكشك - منير ساسي خليفة - أنور العاشوري - عادل الزروق -عبدالهادي الحويج - محمود خليفة التليسي - منير ساسي خليفة - أسامة عبد المجيد طليش - عبد السلام محمد خميس - عبد الحميد الدبيبة - مصدق حبرارة).

خليفة حفتر

وأعلن المشير خليفة حفتر، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة إجراؤها فى 24 ديسمبر، ويعرف الرجل صاحب الملامح العابسة والشعر الأبيض بتقشفه فى الكلام، ولكنه يشتهر بحبه للإدلاء بتصريحات مدوية قوية، ووجه كلامه للشعب الليبي بأسلوب سياسي يحمل بعض الوعود "إذا قدر لنا أن نتولى الرئاسة بإرادتكم الحرة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب ولنا أعوان من رجال الوطن ونسائه قادرون على إنجاز ما يستجيب لأحلامكم في تحقيق النهضة والتقدم".

الدبيبة

وأودع عبدالحميد الدبيبة أوراق ترشحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي. في خطوة كانت منتظرة بعدما قدم أخيرا إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.

سيف الإسلام القذافي

وقدم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وهو النجل الأكبر من زوجة القذافي الثانية وثاني أولاد الزعيم الليبي التسعة، ويتطلع أنصار النظام السابق لعودته إلى السلطة، لا سيما وأن جانبا من الشارع الليبي يشعر بخيبة أمل نتيجة غياب الاستقرار وانقسام البلاد.

امرأة للرئاسة

كما تقدمت امرأتان فقط هما ليلى بن خليفة (46 عامًا) رئيسة حزب الحركة الوطنية، وهنيدة المهدي الباحثة في العلوم الاجتماعية. ، بملف ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة، في مقر المفوضية العليا للإنتخابات بالعاصمة الليبية في طرابلس.

ليلى بن خليفة

وتعد ليلى بن خليفة أول امرأة تترشح للرئاسة في تاريخ ليبيا، وسبق أن أقرت رئيسة حزب الحركة الوطنية الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد يوم 12 نوفمبر الجاري، تمهيدا لترشحها في الرئاسة.