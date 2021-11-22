80 مرشحا.. رمزي الرميح يكشف مصير الانتخابات الرئاسية الليبية.. فيديو

قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن القيادة المصرية أعطت الأوامر والتعليمات بشكل مباشر لإتمام الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها مؤكدا أن مصر لن تقبل بتأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية، لافتا إلى أن الانتخابات بالنسبة إلى مصر وليبيا أمن قومي.



وأضاف رمزي الرميح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياة " ، إن ما يحدث في ليبيا الآن حدث من قبل في مصر وبعدها جاءت الانتخابات الرئاسية المصرية وتم اختيار السيسي رئيسا لمصر والآن مصر بها تقدم تنموي .

وأوضح رمزي الرميح ، إن ليبيا بها الان فوضى اقتصادية وعسكرية، لافتا الى أن الليبيين تفاجأوا بعدد المرشحين لمنصب الرئيس ووصل عددهم إلى 80 مرشح .