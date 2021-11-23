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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان صلاة الجنازة على ابن شقيقة محمد منير

محمد منير
محمد منير

تقام اليوم صلاة الجنازة على ابن شقيقة الفنان محمد منير عقب صلاة الظهر في مسجد الحصري بـ 6 أكتوبر، بحسب ما أعلن بكري كمال نجل شقيقة الفنان محمد منير ، عبر حسابه على موقع فيسبوك .

وكان قد توفي أمس "معتصم كمال" نجل شقيقة الكينج محمد منير، إثر أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وفارق الحياة.

ونعى أقارب وأصدقاء محمد منير الراحل معتصم كمال، عبر حساباتهم على موقع فيسبوك، بعدما توفي فجأة. 

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عودة منير من ألمانيا


وكانت قد كشفت مصادر مقربة من الكينج محمد منير لـ “صدى البلد”، أنه عاد إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا، وتماثل للشفاء كما يستعد لتقديم أعمال فنية جديدة، منذ أيام.

وكان الفنان أكرم حسني، كشف عن تفاصيل اللقاء الذي جمع بينه وبين الفنان محمد منير مؤخرا، والتعاون الذي سيجمع بينهما خلال الفترة المقبلة.

وقال أكرم، ببرنامج "راجل و2 ستات": "كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وفي أغنية شغالين عليها من كلماتي وألحاني، لما سمعها الكينج عجبته للغاية، فقالي هغني الأغنية دي أول لما أرجع من ألمانيا".

وتابع: "في الماضي كان من ضمن أحلامي فقط أن أقابله وأقعد مع الكينج، ولكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغني لي أغنية من كلماتي ولحني وده إحساس حلو أوي".

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