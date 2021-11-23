خلي بالكم لست الأولى.. فتاة تكتشف قيام رجل بتصويرها في صالة الجيم

الفضل يعود لهاتفها

شعرت فتاة بحالة من الرعب والاشمئزارعندما اكتشفت قيام رجل بتصويرها أثناء تأديتها التمارين الرياضية في صالة الجيم.

بدأت القصة عندما قامت ماريا بضبط إعدادت كاميرات هاتفها المحمول لتقيم أدائها أثناء التمارين في صالة الجيم، إلا أنها فوجئت عند مشاهدتها الفيديو بوجود من كان يصورها.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإن ماريا تفاجئت بعد الانتهاء من التمارين وفحص هاتفها المحمول بأن رجلا كان يصورها بشكل غير لائق.

وخرجت ماريا، من ولاية إلينوي في الولايات المتحدة، بمقطع فيديو على صفحتها الرسمية على «تيك توك» تحذر فيها الفتيات من التعرض لمثل هذا الموقف.

وقالت ماريا: «خذوا حذركم أيتها الفتيات، لست الفتاة الأولى التي تتعرض لمثل هذا الموقف السيء، كما انه بعد أيام قليلة مما حدث معي حدث مع فتاة أخرى نفس الموقف في صالة ألعاب رياضية أخرى».

وعن تفاصيل ما حدث معها، أضافت الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً: «شعرت بالاشمئزاز من تصرف الرجل، وساواجهه بما فعل، حيث سنقوم بمراجعة اللقطات، التي أظهرت الوقت المحدد الذي كنت أمارس فيه التمارين والوقت المحدد الذي كان يسجلني فيه».

وتفاعل عدد كبير من المشاهدين للفيديو مع الفتاة، فقال أحدهم: « المدير يمكنه إلغاء عضوية الرجل في الصالة الرياضية»، وأضافت أخرى: «كل ما عليك فعله هو أخذ ذلك إلى مكتب الاستقبال وسوف يلغون عضويته»، وتابع ثالث: «هذا شخص مريض».

ماريا

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