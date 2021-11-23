تجرد من النخوة.. أب يتحرش جنسيا بـ ابنتيه في الجيزة ويحاول هتك عرض الصغرى

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات تحرش سائق بابنتيه جنسيا، بمنطقة الهرم.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، من شقيقتين أفاد بقيام والدهم بالتحرش جنسيا بهن على فترات قرابة سنوات، ومنذ شهور توفيت والدتهم فحاول الأب الإعتداء جنسيا على الإبنة الصغرى ومحاولة إفقاده عذريتها.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن الفتيات الكبرى 19 عاما والصغرى بالغة من العمر 17 عاما.

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، قيام الأب المتهم اعتاد على التحرش جنسيا بابنتيه، وعقب وفاة زوجته حاول التعدي جنسيا على الصغري.

وتبين من التحريات قيام الفتيات بنهر والدهم وتوجههم إلي قسم شرطة الهرم لتحرير محضر ضده لقيامه بمحاولة التحرش بهن والتعدي عليهن جنسيا.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الأب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.