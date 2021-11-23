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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إلقاء القبض على أربعة من عناصر داعش قرب أربيل

صدى البلد

أعلن التحالف الدولي للقضاء على داعش، أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ألقى القبض على أربعة من عناصر داعش بالقرب من أربيل بمساندة التحالف الدولي.

وجاء في تغريدة لقسم العمليات الخاصة للتحالف الدولي، نشرت على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أنه "نتيجة سلسلة من العمليات، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بمساندة من التحالف الدولي من إلقاء القبض على أربعة من عناصر داعش بالقرب من أربيل".

وجاء في جزء آخر من التغريدة أن "هذه العمليات تقلص قدرة داعش على تنظيم تحركاته واستمراره في إقلاق العراقيين".

ولم تعلن الجهات ذات العلاقة في إقليم كردستان وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي حتى الآن أي معلومات حول هذه العملية لمعرفة توقيت العملية وموقعها.

في أواخر العام 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك، حيدر العبادي، نهاية حرب داعش في العراق، لكن تحركات وهجمات داعش لا تزال مستمرة حتى الآن، وبصورة خاصة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كردستان.


 

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