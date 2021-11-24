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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة..نقل متضرري السيول بأسوان لمساكن حي السلام | صور

مساكن حى السلام لمتضررى
مساكن حى السلام لمتضررى السيول بأسوان

توفير حياة كريمة للأسر المتضررة من السيول التي ضربت محافظة أسوان منذ أيام كان يقع على رأس أولويات العمل التنفيذي لأجهزة المحافظة لتحقيق الرعاية الكاملة لهذه الأسر سواء بتوفير المسكن أو الخدمات المختلفة.

وفى هذا الإطار يلقى  " صدى البلد " الضوء على أبرز هذه الجهود التي تمثلت في توفير وحدات سكنية للأسر المتضررة داخل حى السلام بطريق العلاقى من خلال تجهيز 504 وحدة سكنية على غرار حى الأسمرات مع رفع كفاءة ومستوى المرافق العامة والخدمات بنطاقها ، وهو الذى يتوازى مع جهود إعادة الأعمار للمنازل التي تضررت بشكل كلى أو جزئي في 14 قرية ومنطقة المتضررة من السيول منهم 12 منطقة بدء العمل فيهم بواسطة مؤسسات المجتمع المدني فيما جارى التسكين للمؤسسات والجمعيات الجادة بعدد 2 منطقة بعد إستبعاد الجمعيات الغير جادة .

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وتقدمت الأسر المتضررة بخالص التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى ، وكل من قدم مساعدات عينية أو مادية لهم وفى مقدمتهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وكافة الأجهزة التنفيذية ، بجانب منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى وقوافل المساعدات المختلفة من المؤسسات والجمعيات الخيرية ، بجانب رجال الأعمال وأهل الخير .

وأكدت السيدة وردة على أن المحافظة قامت بدور كبير معنا حيث أنه فور وقوع أزمة السيول ، فقد أصبحنا في الشارع بعد تعرض منازلنا للانهيارات الكلية والجزئية ، ولكن على الفور تم نقلنا إلى حى السلام ، وتوفير الخدمات المختلفة لنا من سلع تموينية وأنابيب بوتاجاز ، ومواصلات ، بجانب المساعدات الأخرى التي تقدمت بها قوافل الخير من البطاطين والأغطية والفرش والأجهزة والمراتب ، وقدمت ورده الشكر للرئيس السيسى ، وأيضاً لمحافظ أسوان للخدمات الإنسانية الكبيرة ، والمساعدات المتنوعة التي تقدمت بها الجهات المختلفة .

فيما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أعطاء الأولوية في إدارة الأزمة لاحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال المرحلة الحالية بسرعة تسكين الأسر المتضررة من السيول بالمساكن البديلة بعمارات حى السلام بطريق العلاقي بأجمالي 504 وحدة سكنية والتي تم تجهيزها على غرار حى الأسمرات مع رفع كفاءة ومستوى المرافق العامة والخدمات بنطاقها.

ويتوازي ذلك مع جهود إعادة الأعمار للمنازل التي تضررت بشكل كلى أو جزئى في 14 قرية ومنطقة المتضررة من السيول منهم 12 منطقة بدء العمل فيهم بواسطة مؤسسات المجتمع المدنى فيما جارى التسكين للمؤسسات والجمعيات الجادة بعدد 2 منطقة بعد إستبعاد الجمعيات الغير جادة .

وقد كشف اللواء اشرف عطية بأن هناك تحديث متتابع لبيانات المنازل المتضررة والتي تعرضت للإنهيار الكلى أو الجزئى بسبب السيول حيث أن التدخلات الجارية على أرض الواقع داخل القرى والمناطق المتضررة أظهرت وجود بعض التلفيات للمنازل والشون الزراعية ، مشيداً بجهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية في الوقوف مع الدولة لمواجهة الأزمات وتداعيات الكوارث الطبيعية نتيجة موجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ، وهو الذى يعكس تماسك وتلاحم المصريين في التعامل السريع مع التحديات .

مساكن حى السلام لمتضررى السيول بأسوان
مساكن حى السلام لمتضررى السيول بأسوان
مساكن حى السلام لمتضررى السيول بأسوان

 

مساكن حى السلام لمتضررى السيول بأسوان
مساكن حى السلام لمتضررى السيول بأسوان
مساكن حى السلام لمتضررى السيول بأسوان
مساكن حى السلام لمتضررى السيول بأسوان
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