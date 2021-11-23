"الكهرباء" تكثف جهودها لمواجهة سقوط الأمطار ..فيديو

قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ، إن الدولة تعمل على توفير مصادر الطاقة من أجل عمل المونوريل الكهربائي في مصر ، مشيرا الي أن المونوريل يعتبر نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات المصرية .

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بتوقيع عقدا لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل العاصمة الادارية بمنطقة كهرباء القاهرة ، ويتم العمل في كافة الخطوط بتوازي للانتهاء منهم في وقت واحد .

وأوضح أيمن حمزة ، إن وزارة الكهرباء قامت بعمل استعداداتها لمواجهة موجة الطقس السىء ونقوم بعمل خطوات استباقية لمواجهتها ، مؤكدا أن تطوير مجال الكهرباء ساعدنا على عدم تكرار الأخطاء والأعطال التي كانت تحدث سابقا ورقم الاعطال 121 .