هونر تكشف تصميم هواتف Honor 60 الرائدة .. صور

كشفت شركة هونر الصينية عن تصميم هواتف Honor 60 الرائدة ، والتى سيتم إطلاقها رسميا في أول ديسمبر المقبل، حيث ستحتفظ الشركة في تصميم الهواتف بالكل الدائرى للكاميرا الخلفية، مع فلاش LED على الجانب.

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Honor 60 ستكون مزيجا من تصميم هواتف Honor 50 و Redmi K40 مع مهر شبابي، كما سيتم إضافة خيارات لونية جديدة مع درجة لامعة بالإضافة إلى عدد من التقنيات الجديدة مع عدد أكبر من خدمات وتطبيقات جوجل.



هونر تكشف تصميم هواتف Honor 60 الرائدة



وستأتى هواتف هونر Honor 60 بشاشة بحواف نحيفة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة، وجودة عرض FHD+، تدعم أعلى معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.

هواتف هونر Honor 60



وستحتوى هواتف هونر Honor 60 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 أو 120 واط، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت الذى يعطيها أداء سريعا للغاية.

هواتف هونر Honor 60



وستكون هواتف هونر Honor 60 هى ثاني هواتف من الشركة تحصل على أحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية و تطبيقات وخدمات شركة جوجل الأمريكية، ومن المحتمل أن تصدر الهواتف بسعر مرتفع نسبيا .