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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب الترشح لـ أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 عبر هذا الرابط

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 .

وأعدت وزارة التربية والتعليم تطبيقا إلكترونيا للمعلمين للتقدم للعمل بـ ( رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع كراسات امتحان في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2022.

ويمكن لمن يهمه الأمر التقدم إلكترونيا لـ اعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 الان عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الدخول على الرابط التالي :   http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان امتحانات الثانوية العامة 2022  ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.

 ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

وشهدت الثانوية العامة في مصر تطورا هو الأول من نوعه، بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

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طارق شوقي: لن نوفر نماذج استرشادية لطلاب نظام التعليم الجديد

ولأول مرة في مصر، قامت الدولة  بتوفير أجهزة تابلت لكل طالب ثانوية عامة في مصر ،  بشكل مجاني، مع تركيب سبورات ذكية وشاشات تفاعلية وتوصيل الإنترنت فائق السرعة في جميع المدارس الثانوية ، بهدف العمل على إدخال التكنولوجيا في التعليم.

 

وقررت وزارة التربية والتعليم ، عدم طباعة الكتب المدرسية الورقية التقليدية لطلاب الثانوية العامة ، وجعلت طلاب الثانوية العامة يعتمدون في المذاكرة على الكتب الالكترونية المتوفرة على اجهزة التابلت التي تم تسليمها لهم ، وهو ما تحقق على أثره هدفين اولهما توفير نفقات طباعة الكتب وثانيهما تعويد الطلاب على المذاكرة بالطرق الرقمية الالكترونية لمواكبة التطوير الذي يحدث في العالم من حولهم .

امتحانات الثانوية العامة الجديدة

ولم تنس وزارة التربية والتعليم والتعليم “امتحانات الثانوية العامة” من جهود التطوير ، فلأول مرة في مصر ، تحولت أسئلة امتحانات الثانوية العامة من أسئلة تقليدية شكلها ثابت تعتمد على قياس مهارات الحفظ لدى الطلاب، إلى اسئلة متطورة تستهدف قياس المهارات العليا للتفكير والقدرة على فهم نواتج التعلم المرجوة من المقررات الدراسية مع إلغاء الأسئلة التي تعتمد على الإسهاب في تسميع المعلومات المكررة والمحفوظة.

وبدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية عبر أجهزة التابلت على طلاب مرحلة الثانوية العامة ، وهو ما لم يحدث من قبل في مصر ، فصار الطلاب يدخلون على منصة امتحان إلكترونية لم تكن موجودة في مصر قبل عهد الرئيس السيسي ، ليقوموا بتحميل الامتحان على التابلت في الموعد المحدد له ، ثم يقوم الطلاب بالإجابة على جميع الأسئلة بشكل إلكتروني عبر نفس جهاز التابلت .

 

ووصل التطور إلى عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة نفسها ، حيث صار تصحيح امتحانات الثانوية العامة يتم بشكل إلكتروني لأول مرة في مصر بدون أي تدخلات بشرية ، وهو الأمر الذي ساهم كثيرا في الحد من أخطاء التصحيح البشري التي كان يصرخ منها طلاب الثانوية العامة كل عام ، لدرجة أن جميع المتقدمين بتظلمات من نتيجة امتحانات الثانوية العامة فوجئوا بمدى دقة التصحيح وعدم وجود احقية لهم في زيادة درجاتهم ولا درجة عكس ماكان يحدث في الأعوام السابقة.

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