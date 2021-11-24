عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تواصل قافلتها التنموية الشاملة بمحافظة قنا..اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس قافلتها التنموية الشاملة بمحافظة قنا ، وذلك حتي الخميس الموافق ٢٥من  نوفمبر الجارى .

حيث شهدت القافلة إقبالا كبيرا في يومها الاول بمركز نقادة قرية كوم الضبع، وتوابعها من قري الخطارة، كوم بلال، طوخ، الزوايدة.


وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ،و اللواء طيار أ.ح. أشرف غريب الداودى محافظ قنا ،برئاسة  أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وأ.د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وإشراف أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، وأ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

واشادت النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب عن محافظة قنا خلال تفقدها لاعمال ااقافلة بالجهود التي تبذلها جامعة عين شمس في الخدمة المجتمعية عن طريق القوافل التنموية الشاملة التي تقدم خدمة متميزة لاهالي الصعيد ، حيث تعد هذه ثاني قافلة لجامعة عين شمس بمحافظة قنا.

كما تشمل القافلة تخصصات الزمد، القلب، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الاطفال، العظام،امراض النساء،، باطنة والامراض الجلدية الي جانب ندوات توعوية، ومحو الامية.

وقد شهد اليوم عددا من الندوات التوعوية القاها  الدكتور طارق عبد الفتاح  عن صحة المرأة والطفل ، مخاطر المخدرات والإدمان وطرق الوقاية والعلاج


أوضح أ.سهيل حمزة أن هذه القافلة جاءت حرصاً من جامعة عين شمس على نشر الوعى الصحي والمجتمعى  لجميع فئات المجتمع ، من خلال مشاركه كليات (الطب وطب الأسنان والتمريض والهيئة العامة لتعليم الكبار)

txt

جامعة حلوان : أطلقنا 4 دورات ضمن مشروع محو الأمية بإجمالى 5 آلاف مواطن .. ونعمل على تنمية المجتمع المحيط


كما أشار إلى أن القافلة ستقدم خدمات طبية مجانية للمواطنين فى تخصصات ( العظام –الأطفال- الأنف والأذن – الرمد- الباطنى- الصدر-الأسنان- الجلدية –القلب –أمراض النساء ) بالإضافة لصرف العلاج مجاناً.

كما تقدم القافلة خدمات اجتماعية من خلال تقديم بعض المساعدات العينية ،وكذلك تقديم خدمات محو الأمية وتعليم الكبار، مؤكداً على ان القافلة ستقدم عدد من حملات التوعية مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

جامعة عين شمس الدراسات العليا تعليم الكبار الطلاب محمود المتيني

ترشيحاتنا

15 معلومة عن الشيخ الحصري في ذكراه الـ41.. لم يتقاض أجراً عن تسجيل القرآن

ما هي آخر المخلوقات موتا .. حقائق قد لا يعرفها البعض

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

المنتخب الجزائري يتوج بجائزة أفضل منتخب عربي

الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لدعم أشقائها الأفارقة خلال جائحة كورونا

دعاء يغفر الذنوب والمعاصي .. ردده الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

علي اعتاب أديس أبابا..أنباء عن سيطرة قوات تيجراي علي مدينة إستراتيجية بإثيوبيا

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال العالم في الكاراتيه بمنتخب مصر.. صور

فيديو

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ