جامعة عين شمس تواصل قافلتها التنموية الشاملة بمحافظة قنا..اليوم

تواصل جامعة عين شمس قافلتها التنموية الشاملة بمحافظة قنا ، وذلك حتي الخميس الموافق ٢٥من نوفمبر الجارى .
حيث شهدت القافلة إقبالا كبيرا في يومها الاول بمركز نقادة قرية كوم الضبع، وتوابعها من قري الخطارة، كوم بلال، طوخ، الزوايدة.
وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ،و اللواء طيار أ.ح. أشرف غريب الداودى محافظ قنا ،برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وأ.د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وإشراف أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، وأ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
واشادت النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب عن محافظة قنا خلال تفقدها لاعمال ااقافلة بالجهود التي تبذلها جامعة عين شمس في الخدمة المجتمعية عن طريق القوافل التنموية الشاملة التي تقدم خدمة متميزة لاهالي الصعيد ، حيث تعد هذه ثاني قافلة لجامعة عين شمس بمحافظة قنا.
كما تشمل القافلة تخصصات الزمد، القلب، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الاطفال، العظام،امراض النساء،، باطنة والامراض الجلدية الي جانب ندوات توعوية، ومحو الامية.
وقد شهد اليوم عددا من الندوات التوعوية القاها الدكتور طارق عبد الفتاح عن صحة المرأة والطفل ، مخاطر المخدرات والإدمان وطرق الوقاية والعلاج
أوضح أ.سهيل حمزة أن هذه القافلة جاءت حرصاً من جامعة عين شمس على نشر الوعى الصحي والمجتمعى لجميع فئات المجتمع ، من خلال مشاركه كليات (الطب وطب الأسنان والتمريض والهيئة العامة لتعليم الكبار)
كما أشار إلى أن القافلة ستقدم خدمات طبية مجانية للمواطنين فى تخصصات ( العظام –الأطفال- الأنف والأذن – الرمد- الباطنى- الصدر-الأسنان- الجلدية –القلب –أمراض النساء ) بالإضافة لصرف العلاج مجاناً.
كما تقدم القافلة خدمات اجتماعية من خلال تقديم بعض المساعدات العينية ،وكذلك تقديم خدمات محو الأمية وتعليم الكبار، مؤكداً على ان القافلة ستقدم عدد من حملات التوعية مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".