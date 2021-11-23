دورات tot تجعل المتدرب مدربا بمهارة عالية

ينفذها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة..

كثيرا ما نسمع عن إعداد دورات تدريبية تحت مسمى tot ولا نعرف ما هي وما الغرض منها، ودورات tot, هي دورات متخصصة لأعداد المدربين وتأهيلهم ليكونوا علي مستوي عالي من الكفاءة والمهارة لتدريب غيرهم من زملائهم المتدربين.

ومن يحصل علي دورات tot, يستطيع أن يعطي دورات تدريبية متخصصة في المجال الذي تخصص فيه، وتهتم وزارة التنمية المحلية بهذا النوع من الدورات كثيرا حتي تتمكن من تدريب اكبر عدد من العاملين بالمحافظات في أماكن عملهم دون الذهاب الي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة المتخصص في إعطاء الدورات التدريبية وتدريب العاملين بالإدارة المحلية في المحافظات.

ويأتي تدريب العاملين بالمحافظات، في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية ببناء قدرات كافة العاملين بالإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام التدريبى 2021 / 2022 ، والتى تتضمن 122 دورة يستفيد منها حوالى 5801 متدرب من كافة المحافظات وتنفذ في 157 أسبوعا تدريبيا فى 11 شهرا.

وتضمنت الخطة تدريب 140 من خريجي دورات إعداد المدربين TOT في 7 دورات تخصصية لمدة أسبوعين للاستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات.

ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بتكليف القيادات المكلفة بإدارة ملف التدريب وبناء القدرات بالمحافظة بإعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوي لكل العاملين بالمحافظة حتى مستوى القرية واتاحتها على البوابة الالكترونية للمحافظة والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماع الفيسبوك، لاستهداف جميع الدرجات الوظيفية والإدارية بالمحافظات من رئيس مركز وحى ومدينة وصولاً إلى رئيس الوحدة المحلية القروية وجميع الإدارات والقطاعات المستهدفة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثاني في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 .

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكافة المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات .

وكشف اللواء محمود شعراوي عن الإعداد والتجهيز حالياً لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية الحالية بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب بسقارة وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولي للاتحاد VNG إنترناشيونال .

وتضمنت محاور الخطة التدريبية الجديدة عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإداري والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين واللغة الإنجليزية وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية والتحول الرقمى والحاسب الألى وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعي وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان .

ووجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي سيتم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدي التطور والعائد من التدريب بشكل دوري على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.