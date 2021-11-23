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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نجلة عمر الحريري عن سهير البابلي: فقدنا إنسانة وفنانة عظيمة .. فيديو

صدى البلد

أعربت الفنانة ميريت الحريري، نجلة الفنان عمر الحريري، عن حزنها على فقد الراحلة سهير البابلي، وحرصت على التواجد اليوم لتقديم واجب العزاء بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

ونعت ميريت الحريري، سهير البابلي وقالت: "فقدت صديقة مخلصة، وإنسانة وفنانة عظيمة، ذكرياتنا معا لا تعوض ولا تنسى".

وتابعت: "ربنا يصبر كل أهلها وجمهورها ومحبيها في مصر والوطن العربي، هي دي سنة الحياة ولازم نتقبلها".

وتلقت أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي العزاء اليوم، من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صلاة المغرب.

وكانت قد توفيت الفنانة الراحلة سهير البابلي مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز ٨٤ عاما، عقب تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر.

وأقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي الحضور داخل المسجد لتأدية صلاة الجنازة وكان منهم: الدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد سلامة، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة رجاء حسين.

سهير البابلى عمر الحريري الفنانة الراحلة سهير البابلي الراحلة سهير البابلى نجله عمر

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