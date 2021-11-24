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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي ترفع أسعار اكسباندر الجديدة فى مصر

ميتسوبيشي اكسباندر
ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة طرازات اكسباندر موديل 2022 .

واوضح وكيل ميتسوبيشي في مصر ان أسعار طرازات اكسباندر موديل 2022 في مصر ، التى تنتمى الى فئة السيارات متعددة الأغراض MPV قد زادت بقيمة 5000 جنيه.

 

وتستمد السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصان ، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

 

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم .

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 ، بطول 4475 مم ، و عرض 1750 مم ، و ارتفاع 1695 مم ، اما عن سعة الشنطة الخلفية فتاتى بـ 220 لترًا .

 

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 ، ببعض المواصفات ووسائل الأمان والسلامة ، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD .

 

وتظهر السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 بجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات مطر، ومكيّف هواء، ومقاعد قماش، وسبويلر خلفي، كما احتوت على نظام ترفيهي حديث .

 

اما الفئة الثانية فتضم خاصية إدارة المحرك بدون مفتاح، ومفتاح ذكى، وإمكانية التحكم بالنظام الترفيهي عبر عجلة القيادة، وطي المرايات الجانبية كهربائيا، وشاشة وسائط تعمل باللمس مع وجود كاميرا خلفية .

اما عن اسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 .

 

- الفئة الاولىMidline  بسعر 335 ألف جنيه بدلاً من 330 ألف جنيه .

- الفئة الثانيةMidline  بسعر 360 ألف جنيه بدلاً من 355 ألف جنيه .

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