بعد توقيع اتفاقية جديدة.. وزيرة إسرائيلية: مصلحتنا في أمن واستقرار الأردن

قالت وزيرة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، كارين الهرار، اليوم الثلاثاء، إن من مصلحة إسرائيل أن يكون الأردن مستقرا، بدعوى أن أمن المملكة من أمن إسرائيل.

وأفاد موقع i24news الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الهرار جاءت على خلفية توقيع اتفاقية جديدة مع الأردن تتعلق بتبادل الماء والطاقة بين البلدين، في الإمارات.

وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن أزمة المياه تجلب الكثير من المشاكل وبلادها حاولت بناء علاقات استراتيجية مع الأردن، بدعوى أن أطول الحدود المشتركة مع إسرائيل هي للمملكة الأردنية، مدعية أن من مصلحة إسرائيل أن تكون المملكة مستقرة، قائلة: "إن أمن الأردن هو أمننا".

وكانت وزارة المياه الأردنية قد قالت، اليوم الثلاثاء، إن مشروع إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة، قد تنتهي دراسات الجدوى الخاصة به في الربع الثالث من العام المقبل.

وأكدت الوزارة أن الوثيقة التي وقعتها الإمارات وإسرائيل والأردن، بحضور مبعوث الإمارات للتغير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر، وجون كيري، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، مضمونها هو إعلان نوايا بين الدول الثلاث لعمل دراسات جدوى لإقامة المشروع.