انتصار مهم لـ إشبيلية على حساب فولفسبورج بثنائية في دوري الأبطال

حقق فريق إشبيلية الإسباني انتصارًا مهما على حساب فولفسبورج الألماني بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

و سجل جوردان الهدف الأول في الدقيقة 13 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من إيفان راكيتيش، أعقبه رافا مير بالهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة

انتصار إشبيلية رفع رصيدهم من النقاط للنقطة 6 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد فولفسبورج عند 5 نقاط في المركز الرابع، ليتأجل حسم الفريقين المتأهلين للدور المقبل، للجولة القادمة والأخيرة، حيث مازالت الفرصة قائمة لجميع الفرق في المجموعة.

كما فاز فريق ليل الفرنسي على ضيفه سالزبورج النمساوي بهدف دون مقابل

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة 31، ليمنح الفريق الفرنسي نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليل للنقطة الثامنة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد سالزبورج عند 7 نقاط في المركز الثاني.