3 أسماء تحت الأنظار.. الخطيب يغلق ملف حارس المرمى لحين انتهاء الانتخابات

قال الإعلامي محمد شبانة، إنه رغم مطالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي التعاقد مع حارس مرمى في يناير المقبل، بعد تراجع مستوى محمد الشناوي وكثرة إصابات علي لطفي وقلة خبرة مصطفي شوبير؛ إلا أن محمود الخطيب رئيس النادي، حسم هذا الملف، وأعلن أن النادي لن يضم أي حارس مرمى في يناير المقبل، وسيتم تأجيل حسم هذا الملف للصيف.

وتابع شبانة أن الخطيب أكد للمدير الفني أن تدعيم مركز حراسة المرمى في الشتاء المقبل أمر غير ضروري ومن الممكن جدًا تأجيله للصيف حتي يتسنى لمصطفي شوبير الحصول علي الفرصة في المشاركة بعد رفض رحيله علي سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

وأوضح شبانة أن مصدر مسئول كشف أن موسيماني حدد أسماء: محمد بسام حارس الطلائع، وعامر عامر حارس سيراميكا، ومحمود جاد حارس إنبي؛ لاختيار الذي سيتم ضمه منهم في يناير، لكن الخطيب طلب إغلاق الملف لحين إشعار آخر.