التحالف العربي يبدأ تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطلب التحالف بقيادة السعودية من المدنيين "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

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التحالف : بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء . #واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 23, 2021

وأشار التحالف إلى أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية وسقوط 110 عناصر من الحوثيين في استهداف مأرب والبيضاء.

وقال التحالف العربي "جهودنا البحرية أسهمت في حرية الملاحة والتجارة العالمية"، مضيفا "مليشيات الحوثي الانقلابية صعدت من سلوكها العدائي بنشر 11 لغما بحريا عشوائيا بهدف عرقلة الملاحة الدولية وطرق التجارة".

والأسبوع الماضي، أشارت التحالف إلى "تدمير 220 لغما بحريا زرعتها المليشيات الحوثية وشكلت خطرا على السفن التجارية وناقلات النفط"، مشيرا إلى أن "هناك سلوكا عدائيا حوثيا وتصعيدا خطيرا بنشر 14 لغما بحريا خلال أسبوع".

وأكد التحالف أن الألغام البحرية الحوثية تهدد الملاحة وتجارة العالم بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.