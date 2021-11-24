عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي يبدأ تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

التحالف يعلن بدء
التحالف يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطلب التحالف بقيادة السعودية من المدنيين "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وأشار التحالف إلى أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية وسقوط 110 عناصر من الحوثيين في استهداف مأرب والبيضاء.

لحظة قصف التحالف العربي لمواقع سرية تابعة لميليشيا الحوثي

تدمير 231 لغما بحريا .. التحالف العربي يحذر من خطر وشيك في البحر الأحمر

وقال التحالف العربي "جهودنا البحرية أسهمت في حرية الملاحة والتجارة العالمية"، مضيفا "مليشيات الحوثي الانقلابية صعدت من سلوكها العدائي بنشر 11 لغما بحريا عشوائيا بهدف عرقلة الملاحة الدولية وطرق التجارة".

والأسبوع الماضي، أشارت التحالف إلى "تدمير 220 لغما بحريا زرعتها المليشيات الحوثية وشكلت خطرا على السفن التجارية وناقلات النفط"، مشيرا إلى أن "هناك سلوكا عدائيا حوثيا وتصعيدا خطيرا بنشر 14 لغما بحريا خلال أسبوع".

وأكد التحالف أن الألغام البحرية الحوثية تهدد الملاحة وتجارة العالم بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

التحالف السعودية اليمن صنعاء التحالف العربي الحوثيين

موضوعات متعلقة

تدمير 231 لغما بحريا .. التحالف العربي يحذر من خطر وشيك في البحر الأحمر

لحظة قصف التحالف العربي لمواقع سرية تابعة لميليشيا الحوثي

ترشيحاتنا

 بدون تموية.. مازدا CX-60 الجديدة تظهر قبل الكشف الرسمى لها

هل يجوز ترديد الأدعية والأذكار في الحمام عند الوضوء.. الإفتاء توضح

تسريبات تكشف صدور هواتف شاومى Redmi K50 بأربعة معالجات

انتشار قوات الجيش الإثيوبي في شوارع أديس أبابا تحسبًا لهجوم قوات تيجراي|شاهد

تامر عبدالمنعم: نسبة المشاهدات المرتفعة ليست مؤشرا على نجاح المطرب أو مقاطع الفيديو

طالب بضمانات كافية.. ننشر كواليس جلسة بن شرقي مع أمير مرتضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

رسالة فرجاني ساسي للاعبي الزمالك بعد أنباء رحيله من قطر

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

فيديو

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ