الخطيب يوجه رسالة لـ رمضان صبحي ويحسم الجدل حول عودة حسام عاشور

تحدث محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن لاعبي الفريق السابقين حسام عاشور ورمضان صبحي.

وقال الخطيب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم: “أنا مش زعلان من رمضان صبحي، أنا زعلان عليه، اللي يمشي من الأهلي يتزعل عليه”.

وأكمل: "الأهلي أهم مننا جميعًا وهو من يصنع النجوم والأسماء وله أفضال على لاعبيه، وعلى كل من يعمل داخله".

وأنهى تصريحاته: “حزين على رمضان صبحي وعلى غيره ممن رحلوا عن الأهلي”.

وقال الخطيب ردًا على إمكانية عودة حسام عاشور للنادي مستقبلا: "من يخطئ في حق الأهلي لا يمكن أن أقبله، لأن الأهلي أهم مني.. وعليّ الحفاظ على تلك المنظومة".