الخطيب يتحدث عن صفقات الكرة وموقفه من خسارة الدوري وإلغاء عقوبة السوبر

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في انتخابات الاهلى التي تقام يوم الجمعة المقبل إن هناك استراتيجية للصفقات الجديدة لفريق الكرة تتمثل في وجود نقاش دقيق عن الأسباب والمعطيات للوصول إلى أفضل الحلول.



وأضاف عبر أون تايم سبورت إن “بيرسي تاو ” صفقة مميزة وهو وقادم من الدوري الإنجليزي الى الدوري المصري ، اللاعب اندمج بسرعة كبيرة وانسجم مع اللاعبين ، و قناعات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني تحسم الأمور بالتشاور مع لجنة التخطيط ، وإن احمد ياسر ريان كان يرغب في المشاركة بشكل أكبر في المباريات ، وهو ما دفع الجهاز الى الموافقة على رحيله لخوض الاحتراف الأوروبي ومن ثم التعاقد مع حسام حسن ، وهو ما يحقق مصلحة جميع الأطراف.



واشار الخطيب إلي أن هناك العديد من الأمور المغلوطة التي تثار حول فريق الكرة ، وأنه يؤمن بأن لكل وقت توليفة مناسبة من اللاعبين ، مؤكدا أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب مميز وسلوكه تغير بشكل إيجابي ولكن ليس مطروحا على الإطلاق ان يتم مطالبة الجهاز الفني باشراك لاعب او التدخل في رؤيته الفنية.



وأكمل: "كنت حزيناً للغاية لخسارة الدوري ، ونزلت لأرض الملعب للحديث مع اللاعبين لأنهم الفريق الأكثر مشاركة مع الإرهاق الذهني والبدني ومع غياب التوفيق انتهى الحال لهذه النتيجة، وأتمنى أن يتم تطوير منظومة التحكيم وأن يتم ثقيفهم وتطويرهم بالشكل المناسب ،وبالفعل هناك تأثير على النتائج".



وأضاف أن حكم مباراة الأهلي والزمالك قدم أداءً طيباً، ولكن بعد اللقاء خرج بتصريحات غير مقبولة، والأهلي قدم شكوى وانتظر أن يتم النظر في الأمر بالصورة المناسبة، مشيرا إلي النادي طلب بالفعل استقدام حكام أجانب لبعض المباريات طبقا لكلام رئيس رابطة الأندية التي تدير المسابقة.



وقال إن التحكيم المصري يملك إمكانيات مميزة ولكنه يحتاج إلى رعاية اكبر وتجهيز أفضل، مشيرًا إلي أن المباريات الكبيرة تحتاج الى إدارة أكثر هدءوا.



واستطرد: "إلغاء عقوبة خسارة مباراة السوبر جاءت بسبب الأداء المميز للاعبين، وكنت أرغب في استنفار اللاعبين، وهو ما حدث بالأداء القوي في بطولة الدوري وقد قمنا بهذا الأمر بخصم 10 % من قيمة العقود عند الخسارة أمام صن داونز أيام تولي مارتن لاسارتي المهام الفنية للفريق".