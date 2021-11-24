انتشار قوات الجيش الإثيوبي في شوارع أديس أبابا تحسبًا لهجوم قوات تيجراي|شاهد

بدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خالية من المارة، وسط تعزيزات عسكرية وانتشار لمركبات ومدرعات الجيش تحسبًا لهجمات قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وحلفاؤها على العاصمة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إثيوبيا صورا تظهر انتشار المركبات العسكرية التابعة للجيش في شوارع أديس أبابا.
ونشرت حسابات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صورا تظهر عربات الجيش في شوارع أديس أبابا، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد أنه سيقود المعارك بنفسه من جبهة القتال.
وأشار نشطاء إلى أن أفراد الشرطة في العاصمة الإثيوبية هربوا وتركوا ملابسهم الرسمية، خوفا من هجوم قوات تيجراي وحلفائها على أديس أبابا.
يأتي ذلك بعد تأكيد وسائل إعلامية سيطرة مسلحي جبهة تيجراي على مدينة "دبري سينا" الواقعة على بعد 189 كيلومترا شمال شرقي العاصمة أديس أبابا.
وأشارت "صومالي جارديان" لى أن "الاستيلاء على المدينة حدث بعد أن واصل المسلحون هجومهم من مدينة (شيفا-روبيت) التي سيطروا عليها سابقا".
وتقع "دبري سينا" و"شيفا-روبيت" على طريق سريع مهم استراتيجيا، والمسافة بينهما 32 كيلو متر.
ووصل عدد الجماعات المتحالفة ضد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى تسع، كلها تهدف لوقف آبي أحمد الذي دعا في عدة رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المدنيين إلى حمل السلاح والخروج للقتال.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن أنه سيتوجه إلى ساحة القتال ليقود المعارك ضد "جبهة تحرير تيجراي"، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ مشارف العاصمة أديس أبابا.