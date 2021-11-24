انتشار قوات الجيش الإثيوبي في شوارع أديس أبابا تحسبًا لهجوم قوات تيجراي|شاهد

بدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خالية من المارة، وسط تعزيزات عسكرية وانتشار لمركبات ومدرعات الجيش تحسبًا لهجمات قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وحلفاؤها على العاصمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إثيوبيا صورا تظهر انتشار المركبات العسكرية التابعة للجيش في شوارع أديس أبابا.

Images are showing Addis Ababa heavily militarized as the times of the evil Derg which overthrew Emperor Haile Selassie the I. This is happing after PM Abiy Ahmed left for War against the TPLF. pic.twitter.com/5PhIqGv0IU — The Low Ethiopian Reports (@LEKReports) November 23, 2021

ونشرت حسابات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي صورا تظهر عربات الجيش في شوارع أديس أبابا، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد أنه سيقود المعارك بنفسه من جبهة القتال.

Addis Ababa right now!



The city is heavily militarized as Abiy Ahmed leaves for battlefront to directly command his soldiers in the war against Tigray and Oromo.



PM Abiy made peace negotiations difficult, effectively aborting mediation effort by Pr. Obasanjo & US envoy Feltman pic.twitter.com/3CrvQn5N2h — Hᴇɴᴏᴋ G. Gᴀʙɪsᴀ (@henokgabisa) November 23, 2021

وأشار نشطاء إلى أن أفراد الشرطة في العاصمة الإثيوبية هربوا وتركوا ملابسهم الرسمية، خوفا من هجوم قوات تيجراي وحلفائها على أديس أبابا.

The streets in Burayu on the outskirts of #Addis It was early this morning when the police was evacuated from the capital following order from PM Abiy calling for them to stand in the front line,but this indicates the police have escaped leaving their uniform behind 😂 pic.twitter.com/u8gm2QJvf8 — Eliassudan (@Eliassudan1) November 23, 2021

يأتي ذلك بعد تأكيد وسائل إعلامية سيطرة مسلحي جبهة تيجراي على مدينة "دبري سينا" الواقعة على بعد 189 كيلومترا شمال شرقي العاصمة أديس أبابا.

وأشارت "صومالي جارديان" لى أن "الاستيلاء على المدينة حدث بعد أن واصل المسلحون هجومهم من مدينة (شيفا-روبيت) التي سيطروا عليها سابقا".

وتقع "دبري سينا" و"شيفا-روبيت" على طريق سريع مهم استراتيجيا، والمسافة بينهما 32 كيلو متر.

ووصل عدد الجماعات المتحالفة ضد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى تسع، كلها تهدف لوقف آبي أحمد الذي دعا في عدة رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المدنيين إلى حمل السلاح والخروج للقتال.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن أنه سيتوجه إلى ساحة القتال ليقود المعارك ضد "جبهة تحرير تيجراي"، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ مشارف العاصمة أديس أبابا.