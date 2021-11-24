بالطو طويل.. لطيفة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة

تألقت الفنانة التونسية لطيفة في صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



وظهرت لطيفة مرتدية بالطو طويل باللون الأصفر، بأكمام طويلة، وحزام من نفس شكل البالطو، واختارت عليه بنطال جلد باللون البني، مع حذاًء رياضيا، وحقيبة من الجلد باللون الأسود الناعم، وهو ما أبرز أنوثتها.



وترت لطيفة بترك شعرها منسدلا عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة مع ترك بعض خصلات على وجهها، وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه مميز، مع وضع الكحل الأسود والماسكارا لتبرز جمال عينيها.



يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، يضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.



ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.



وطرحت المطربة لطيفة مؤخر احدث اغانيها وكان فيديو كليب لأغنية "الاستاذ" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" في سبتمبر الماضي.