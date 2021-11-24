مكنا مواطنين من البناء على أراض زراعية .. ضبط موظفين سابقين بوحدة كفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإضرار بالمال العام .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إثنين من مسئولى إحدى الوحدات المحلية"سابقاً" بكفر الشيخ "لأحدهما معلومات جنائية") بإستغلال موقعهما الوظيفى إبان عملهما بالوحدة والتواطؤ مع (4) من ملاك العقارات وتمكينهم من البناء على أراضى زراعية وعدم قيامهم بإتخاذ ثمة إجراءات ضدهم بالمخالفة للقانون بالرغم من إخطارهم بمحاضر بداية الأعمال من منطقة الإصلاح الزراعى بكفرالشيخ، الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة بقيمة (4) مليون جنيه والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير والإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمَيْن وضبط أحدهما.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى "محدد" جارى ضبطه؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.