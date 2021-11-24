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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 6 سنوات من العثور عليها.. مفاجأة غريبة حول صخرة من الذهب

مفأجاة غريبة حول
مفأجاة غريبة حول صخرة من الذهب

حالة من الذهول أصابت رجلا أستراليا بعد اكتشافه أن الصخرة التي كان يعتقد أنها كتلة صلبة من الذهب ما هي إلا نيزك نادر عمره 4.6 مليار عام. 

اكتشف ديفيد هول صخرة المجرة في طين أصفر اللون في عام 2015 أثناء تجوله في متنزه ماريبورو الإقليمي بالقرب من ملبورن، وهو موقع استخراج الذهب الأسترالي الشهير في القرن التاسع عشر.

وحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن «هول» حاول كسر هذا الحجر لسنوات لكنه لم ينجح حتى أخذه إلى متحف ملبورن الذي قام بحل لغز الصخرة الغامضة. 

وأكد ديرموت هنري، عالم الجيولوجيا بالمتحف، أنه خلال 37 عامًا من العمل في هذه المنطقة لم يصادف سوى نيزكين حقيقيين.

وفي حديثه إلى قناة 10 الإخبارية، أضاف هنري، قائلاً: «نظرت إلى الكثير من الصخور التي يعتقد الناس أنها أحجار نيزكية، لكن هذه الصخرة التي  تبدو منحوتة تشكلت عبر الغلاف الجوي». 

من جانبه، قال العالم الجيولوجي الدكتور بيل بيرش: «إذا رأيت صخرة على الأرض مثل هذه، والتقطتها، فلا ينبغي أن تكون بهذه الثقل». 

ويتابع العالم الجيولوجي: «هذا هو النيزك السابع عشر الذي تم العثور عليه في فيكتوريا ، في حين تم العثور على الآلاف من شذرات الذهب». 

وتوقع بيل بيرش: «هذا النيزك بالذات يأتي على الأرجح من حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، وقد تم دفعه للخارج من قبل بعض الكويكبات التي اصطدمت ببعضها البعض، ثم اصطدمت يوما ما بالأرض». 

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