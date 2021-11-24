رئيس جامعة بورسعيد يستقبل وفدا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

استقبل الدكتور ايمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وفدا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة وائل حامد مدير فرع الجهاز ببورسعيد وفريق الخدمات غير المالية ببورسعيد برئاسة الدكتور محمود زين العابدين مدير إدارة ريادة الأعمال بالقطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز، وذلك بهدف تفعيل أوجه التعاون بين الجهاز والجامعة في مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتنمية المشروعات .



ورحب رئيس الجامعة بهذا اللقاء وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وخاصة في مجال ريادة الأعمال الذى تقدمت فيه جامعة بورسعيد بنجاح ملحوظ بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وقال رئيس الجامعة إن جامعة بورسعيد تعمل على تدريب وتعليم طلابها على ثقافة ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر من خلال إقامة الندوات التوعوية ومتابعة كل ما هو جديد مع الجهاز وذلك بهدف تحضير الطالب والخريج أيضا ليصبح مولدا للافكار للكثير من المشروعات والتي من خلالها يصبح رائدا للأعمال من خلال تدريبه وتعليمه كيفية اختيار المشروع المناسب ومدى احتياج السوق له وذلك من خلال مساعدته على وضع الخطة المناسبة والتي تسهم في تسويق افكاره من خلال تطبيق مشروعه على ارض الواقع.

حضر اللقاء الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث

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