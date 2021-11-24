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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"أنت أقوى من المخدرات".. حملة توعوية ضد مخاطر الإدمان في بورسعيد

صدى البلد

استقبل الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الدكتور عمرو غنيم منسق محافظة بورسعيد لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى و عصام صالح مدير مجمع إعلام بورسعيد وذلك بمكتبه بديوان المديرية.

وصرح الدكتور وكيل تعليم بورسعيد أن اللقاء كان على هامش الحملة التوعوية ضد مخاطر إدمان وتعاطى المواد المخدرة التى إستهدفت العاملين بديوان مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم من خلال أعضاء حملة الصندوق.

وأشار مدير مديرية تعليم بورسعيد إلى أن المخدرات تزيد من إختلال الوعى وفقدان الإحساس بالزمن مما يؤدى إلى قلة الإستيعاب واللامبالاة وعدم التركيز وإنعدام المسئولية مضيفا أن الإدمان يعطى شعورا مزيفا بتجاوز الأزمات والسلبية وعدم إتخاذ القرارات المناسبة وقلة الثقة بالنفس.

توصيل كابلات التليفونات الفايبر والخطوط الأرضية لبعض المناطق في بورسعيد

وأكد وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد  أن هذه الحملة تأتى فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التضامن الإجتماعى ونظمها مجمع إعلام بورسعيد بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية بهدف توعية العاملين بالديوان بمخاطر الإدمان والتعاطى للمواد المخدرة وكيفية التعامل مع المدمن.

وقد قام أعضاء الحملة بالمرور على مكاتب إدارات وأقسام المديرية لشرح وكشف الحقائق العلمية عن الإدمان والتعاطى ومدى التأثير السلبى له على مستوى الأفراد والمجتمع تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" بالإضافة إلى توزيع المطبوعات الإرشادية والتوعوية بمخاطر الإدمان.

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