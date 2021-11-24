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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن حمزة : مصر لديها إنتاج كافٍ من الطاقة الكهربائية .. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة وضعت خطة للتعامل مع أزمة الكهرباء منذ عام سنوات.


وأضاف أيمن حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك دعم كبير توليه القيادة السياسية والمتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الكهرباء، مضيفا أن الرئيس السيسي مؤمن بأهمية قطاع الكهرباء.


وتابع الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن هناك طفرة كبيرة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، مستدركا أنه تم إنشاء مشروعات ضخمة في هذا القطاع، من خلال إنشاء أكبر ثلاث محطات كهرباء.


وأكمل الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه كان لدينا في السابق حوالي 2300 كيلو متر من الخطوط الهوائية وأصبحت الآن أكثر من 6 آلاف كيلو متر، لافتا إلى أن كل ذلك أصبح له مردود إيجابي كبير جداً، وتم صرف 36 مليار جنيه علي تطوير شبكات التوزيع العام الماضي.


وأكد حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن التطوير تم في كل قطاع الكهرباء، ومصر لديها إنتاج كافي من الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه يلبي كل الاحتياجات، ولا نحتاج إلى تخفيف أحمال.   
 

أيمن حمزة وزارة الكهرباء أزمة الكهرباء الرئيس السيسي قطاع الكهرباء

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