بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على طفل داخل أحد الأندية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله “أحد الأشخاص” يقوم بالتعدى بالضرب بالأيدى على "طفل" داخل أحد الأندية الرياضية.



بالفحص تبين قيام والدة الطفل المشار إليه بالتقدم ببلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة تتضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالاعتداء على نجلها بالضرب بالأيدى "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم" حال تلقيه تدريب داخل أحد الأندية الرياضية نتج عنها إصابته المنوه عنها بسبب مشادة كلامية بينه وبين نجل المشكو فى حقه.



عقب تقنين الإجراءات تمكن الأجهزة الأمنية من مرتكب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بين نجله والمجنى عليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.