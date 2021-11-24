حزين: توزيع 300 ألف شتلة زيتون وتقاوي الشعير بالمجان على المزارعين في المناطق النائية

كشف الدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، جهود الدولة في التنمية الشاملة وتطوير المناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا وتنمية المهارات الحرفية.



وأكد على حزين، في حوار مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أنه وزعنا 300 ألف شتلة زيتون وتقاوي الشعير بالمجان على المزارعين في المناطق النائية بالإضافة لحفر آبار مياه اللازمة للزراعة.



وأضاف الدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، أنه قمنا بمساعدة المواطنين في الكثير من المناطق النائية لمساعدتهم في زراعة المحاصيل المعتمدة على المياه المالحة.



وتابع الدكتور على حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، أن المياه الأكثر ملوحة نقوم بتصريفها في مزارع سمكية على عمق 30 يلو متر بالصحراء.