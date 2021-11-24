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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب مشجعي الأهلي.. رابطة الأندية المصرية توجه رسالة هامة للجماهير

الأهلى
الأهلى

قال النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إنه فى مباراة الأهلى وغزل المحلة حدثت بعض التجاوزات، من جمهور النادي فى أثناء النشيد الوطني.

 

ولفت إلى أن قرار الوقف سيكون على 349 مشجعا من جمهور الأهلي لمدة مباراتين، وكشف أن الكاميرات هى من كشفت الأشخاص الموقوفة، معلقًا :" كل شئ محدد ".


وأضاف رئيس رابطة الأندية المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن رابطة الأندية شدد على الأندية أنه سيتم حرمان المشجع الذي يكرر الواقعة لنهاية الموسم.


ولفت إلى أن واقعة جمهور الأهلي تخص الآداب العامة والبروتوكول وليس لها علاقة بالأندية وفقا للائحة"، مطالبا الأندية بتوعية جمهورهم لمنع تكرار واقعة الأهلي وغزل المحلة.

وكشف أن أى جمهور لـ أى نادي سيقوم بارتكاب هذه الواقعة بشكل عام سيحرم من حضور الدوري للنهاية، موضحًا :" الواقعة تخص ما تم خلال النشيد الوطني من جانب جمهور الأهلي ".

وطالب من مجلس إداراة الأندية بتوجيه النصائح لـ الجمهور، وتوعيتهم بمثل هذه الوقائع.

 

الأندية المصرية رابطة الأندية المصرية التجاوزات الأهلى غزل المحلة

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