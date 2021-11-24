بدء إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السودان

كشف مصدر سوداني، اليوم الأربعاء، عن بدء إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين من سجن "سوبا" في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال المصدر إلى فضائية الشرق السعودية إن النيابة العامة السودانية تواصل إجراءات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المتبقين تباعا.

وأمر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، بتأمين مظاهرات الغد الخميس، كما بدأ إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من اليوم.

وقال رئيس الوزراء السوداني: "حريصون على تنفيذ بنود اتفاق جوبا للسلام، والاتفاق السياسي يمكننا من مراجعة التعيينات والقرارات الأخيرة".

وأضاف: "حق التظاهر مكفول للجميع وتحدثنا بشكل صارم مع الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للمحتجين"، متابعا: "جئت بإرادة الشعب السوداني وإذا طلب مني مغادرة منصبي سأفعل ذلك".

وأصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بكافة الوحدات الحكومية السودانية على المستويين القومي والولائي ، وذلك إلى إشعار آخر.

