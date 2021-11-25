إخلاء الوحدات المستأجرة للأشخاص الاعتبارية "إيجار قديم" خلال 5 سنوات.. التفاصيل

قال ميشيل حليم المحامي بالنقض ، إن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون لأخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين وليس له علاقة بالمحال المؤجرة ، مؤكدة انه كل من لدية عقد إيجار قديم سواء سكني أو تجاري لا ينطبق علية هذا القانون.

واضاف حليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج" رأى عام " المذاع علي قناه " تن " ، إن هذا القانون ينطبق علي الشركات سواء عامة أو خاصة وهذا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2018 وأحكام الدستورية الخاصة بالسكن والمحال التجارية محصنة بحكم الدستورية الصادر في 2002 .

واوضح حليم ، إن الدولة المصرية وله قانون ومؤسسات وتحترم أحكام الدستورية العليا ، مؤكدا أن القانون ينص علي أخلاء الوحدات السكنية المستأجرة للأشخاص الاعتبارية "إيجار قديم " خلال 5 سنوات .