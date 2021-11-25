لأول مرة.. زيادة سعرية على بايك X5 موديل 2022 بالسوق المصرى

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الجديدة فى مصر بايك الصينية ، عن زيادة سعرية لطرازها X5 موديل 2022 الى تم طرحه بالاسواق المحلية ، والتى تاتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات الـ SUV .

واوضح وكيل بايك فى مصر ان الزيادة السعرية التى تم طرحها على طراز X5 تقدر بـ 7000 جنيه مصرى ، كسعر جديد للسيارة بعد زيادة الطلب عليها .

وتستمد السيارة بايك X5 موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 148 حصان وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة بايك X5 موديل 2022 ، بطول 4480 مم ، و عرض 1837 مم ، و ارتفاع 1680 مم ، و سعة الشنطة الخلفية 388 لترًا .

وتضم السيارة بايك X5 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية ، اهمها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكترونى لقوة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، ونظام الثبات الإلكترونى، ونظام التوازن عند المرتفعات، ونظام التحكم فى الجر، ومراقبة ضغط الهواء في الاطارات، وحزام الأمان للسائق بنظام نحذير صوتى وضوئى بلوحة القيادة .

وتضم مصابيح أمامية LED مدعومة بإضاءة نهارية، ومصباح أمامي قابل لضبط الارتفاع- تلقائي، ومصابيح ضباب خلفية، وفتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية، ومزيل الصقيع عن الزجاج الخلفي، وزجاج كهربائي، ومسند يد أمامي .

بالاضافة الى مكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، وشاشة عداد السرعة، ومقاعد جلد، إمكانية تعديل مستوى وضعية مقاعد السائق في 6 اتجاهات، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، وجنوط 18 بوصة .

وياتى سعر السيارة بايك X5 موديل 2022 ، بـ 335 الف جنيه بدلا من 328 الف جنيه ، بزيادة قدرها 7 الاف جنيه .