ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بـ الخل التفاح؟

منذ آلاف السنين ، استخدم الأشخاص في جميع أنحاء العالم الخل للأغراض الطبية. اليوم ، بدأ العلماء للتو في التحقيق في الاستخدامات الممكنة لـ للخل لعلاج الأمراض الجلدية مثل عدوى الخميرة، قشرة رأس، الأكزيما.

وجدت دراسة بحثية أجريت عام 2018 ، أنه يمكن استخدام خل التفاح لعلاج الالتهابات التي تسببها سلالات شائعة من البكتيريا. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يوصي الأطباء بعلاجات خل التفاح لمرضاهم.

-عدوى الخميرة والتهاب المهبل الجرثومي

تحدث عدوى الخميرة والتهاب المهبل الجرثومي بسبب فرط نمو الفطريات أو البكتيريا في المهبل، تحدث هذه الالتهابات عندما تتغلب البكتيريا السيئة على البكتيريا السليمة ، مثل خميرة المبيضات.

وجدت دراسة أجريت عام 2018 أجريت خارج جسم الإنسان أن خل التفاح يمنع نمو عدة أنواع من البكتيريا والمبيضات، وجدت هذه الدراسة أن خل التفاح كان أكثر فعالية ضد الخميرة عند مزجه 1: 1 بالماء.

-رائحة الجسم

تحدث رائحة الجسم عندما يختلط العرق بالبكتيريا الصحية الموجودة على جلدك، قد يقتل خل التفاح بشكل فعال عدة أنواع من البكتيريا الموجودة في جسمك، فإن أخذ حمام خل التفاح يمكن أن يساعد بشكل طبيعي في التخلص من بعض هذه البكتيريا ، على الأقل مؤقتًا، إنه بديل طبيعي جيد لمزيلات العرق ، والتي تحتوي أيضًا عادةً على عوامل مضادة للبكتيريا.

-الأكزيما

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بالأكزيما لديهم درجة حموضة أعلى في الجلد ، مما يعني أن الحاجز الوقائي ليس حمضيًا كما ينبغي.، خل التفاح هو حمض خفيف عند استخدامه موضعيًا ، يمكن أن يساعد في استعادة الحاجز الواقي لبشرتك.

في حين أن بعض الأشخاص المصابين بالأكزيما أفادوا بتحسن الأعراض بعد حمام خل التفاح ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد فوائده.

المصدر: dailymail