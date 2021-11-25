شبانة: أوجه الشكر لرابطة الأندية على موقفها بشأن جماهير الأهلي



أشاد محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" ، بقرار رابطة الاندية المحترفة بشان اصدار عقوبه اليوم على بعض جماهير النادي الاهلي بسبب ماحدث منهم بآخر مباراة في الدوري ، وهتافهم الذي لم يتوقف أثناء عزف النشيد الوطني .



وقال شبانة : قرار جيد وجرئ من رابطة الاندية المحترفة ، وهذا مايحدث في كل دول العالم، من يخطئ يجب ان يعاقب ، فأوجه الشكر للرابطة الاندية المحترمه على هذا القرار.



وكانت قد اعلنت رابطة الاندية عن إيقاف ٣٨٩ مشجع من مشجعي الأهلي ، من حضور مباراتين للاهلي بمسابقة الدوري ، وفي حالة تكرار هذا الموقف يتم منع الجماهير من حضور مباريات فريقهم لنهاية الموسم .