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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: أوجه الشكر لرابطة الأندية على موقفها بشأن جماهير الأهلي

صدى البلد

 


أشاد محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" ، بقرار رابطة الاندية المحترفة بشان اصدار عقوبه اليوم على بعض جماهير النادي الاهلي بسبب ماحدث منهم بآخر مباراة في الدوري ، وهتافهم الذي لم يتوقف أثناء عزف النشيد الوطني .


وقال شبانة : قرار جيد وجرئ من رابطة الاندية المحترفة ، وهذا مايحدث في كل دول العالم، من يخطئ يجب ان يعاقب ، فأوجه الشكر للرابطة الاندية المحترمه على هذا القرار.


وكانت قد اعلنت رابطة الاندية عن إيقاف ٣٨٩ مشجع من مشجعي الأهلي ، من حضور مباراتين للاهلي بمسابقة الدوري ، وفي حالة تكرار هذا الموقف يتم منع الجماهير من حضور مباريات فريقهم لنهاية الموسم .

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