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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على أنغام "حتة تانية".. علي ربيع ينشر صورة بصحبة روبي.. شاهد

علي ربيع بصحبة روبي
علي ربيع بصحبة روبي

نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر علي ربيع بصحبة الفنانة روبي، وهو يرتدي جاكيت باللون الأزرق الغامق، بينما ترتدي روبي تيشيرت باللون الموف مكشوف البطن.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ علي ربيع، كالاتي:

“حبايب قلبي - أغلى الحبايب - منور دائما”.

 

بعد التأهل لآخر مرحلة بتصفيات المونديال.. علي ربيع: معانا أحسن لعيب في العالم

روبي تنشر صورا من كواليس فيلمها الجديد "بره المنهج"

 

وتنشغل الفنانة روبي، حاليًا بتصوير مشاهدها فى فيلم "برة المنهج"، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير، استعدادًا للعرض قريبًا فى السينمات.
 

ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.

 

الفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وبطولة روبى، وماجد الكدوانى، وأسماء أبو اليزيد، وشريف الدسوقي، وأحمد أمين، ودنيا ماهر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار الدراما التشويقية. 

 

علي ربيع يواصل تصوير فيلم "زومبى"

 

بينما يشارك الفنان علي ربيع في فيلم “زومبي”، وتدور أحداث فيلم "زومبي"، حول فرقة غناء مهرجانات، بقيادة علي ربيع الذي يقدم شخصية مطرب مهرجانات يدعي «حمادة بطة»، في الأحداث، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، بحسب الأحداث.

 

ويشارك في بطولة الفيلم الذي كان يحمل اسم «زومبي على جنب»، قبل تغييره لـ «زومبي»، كل من حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع، وحمدى الميرغنى للمرة الأولى.
 

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