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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسعادة الموظفين.. بنك يقلل عدد أيام العمل لـ 4 فقط

موظفين
موظفين

خفضت إدارة «أتوم بنك»، أول بنك قائم على الهواتف الذكية في بريطانيا، بدءاً من الأول من نوفمبر، عدد أيام عمل الموظفين إلى 4 أيام أسبوعياً لجعلهم «أكثر سعادة وصحة».


وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن البنك الذي أنشئ في عام 2016 يمكن الوصول إليه عبر الهاتف الذكي، مما يعني عدم وجود فروع، ويدخل المستخدمون إلى حساباتهم رقمياً.


وقامت إدارة البنك بإلغاء 37.5 ساعة عمل لموظفي البنك الـ430 منذ 1 نوفمبر حيث أصبحوا يعملون من 9:30 صباحاً إلى 4.30 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ما يعنى إضافة ساعة إلى يوم العمل العادي مقابل الحصول على يوم إجازة إضافي، وأكدت الإدارة أن التحول إلى نظام العمل لمدة 4 أيام أسبوعياً لم يؤثر على الأجور.


وقالت الصحيفة إن «أتوم بنك» يعد أكبر شركة تطبّق هذا النظام في بريطانيا بينما تلاعبت شركات أخرى بالفكرة، وأضافت أن التغيير يأتي وسط نقص في العمالة وزيادة في الوظائف في بريطانيا، فيما يحاول الكثير من الشركات الاحتفاظ بالعاملين من خلال مكافأتهم بساعات عمل مرنة.


وقال الرئيس التنفيذي للبنك مارك مولن، لصحيفة «تايمز» البريطانية إن هذه الخطوة لم تخفض الإنتاج ولكنها ستجعل العاملين أكثر سعادة وصحة، وتابع: «نريد الاستثمار فيهم».


وقالت إدارة البنك قبل أن تطبق النظام الجديد إنها «قامت بمراجعة قوية أكدت أنه لن تكون هناك مخاطر على خدمة العملاء أو العمل».


ولفتت «ديلي ميل» إلى أن نجاح أكبر تجربة في العالم لأسبوع عمل مدته أربعة أيام في آيسلندا في وقت سابق من هذا العام، أثار دعوات لتجربتها في بريطانيا.


واعتمدت آيسلندا على إلغاء الاجتماعات غير الضرورية، وتقصير فترات استراحة القهوة، ونقل الخدمات عبر الإنترنت مما سمح للمكاتب بالإغلاق في وقت مبكر، ونتيجة لذلك، قال العاملون إنهم كانوا قادرين على تنظيم حياتهم الخاصة بشكل أفضل.


وقال المحللون إن العمال كانوا أقل إجهاداً وكان لديهم توازن أفضل بين العمل والحياة بينما لم يلاحظ الرؤساء انخفاضاً كبيراً في الإنتاجية.

بنك الهواتف بريطانيا الموظفين سعادة

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