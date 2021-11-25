رابطة الأندية تحذر الجماهير: القادم سيكون أصعب في هذه الحالة

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه لا يوجد أي استهداف لتقليص أعداد الجماهير، لكن هناك عقوبات سيتم فرضها على أي مشجع سوف يفعل أي أمر خاطئ.

رابطة الأندية أعلنت في وقت سابق، منع حضور 349 مشجع بعد الهتاف اثناء النشيد الوطني بمباراة الأهلي وغزل المحلة الأخيرة.

وقال ثروت سويلم في تصريحات لقناة "المحور" "القادم سيكون أصعب في حال وجود أي شغب جماهيري".

وأضاف "نريد زيادة أعداد الجماهير في المباريات بعد كأس الأمم الافريقية، وبالتالي العقوبة التي ظهرت ومتعلقة بالهتاف اثناء النشيد الوطني هي من أجل تنظيم الامور، والعقاب لمن أخطأ فقط وليس لكل الجماهير، لا نستهدف تقليل أعداد الجماهير، لكن من سيخطئ سوف يعاقب".

وأكمل "عودة الجماهير، ولعب مباريات الأهلي والزمالك على ملعب استاد المقاولون العرب تدل على القوة الأمنية في مصر، طالما الاشتراطات متوافرة في الملاعب فلا يوجد أي مشاكل، لدينا في مصر أمن وآمان، ويجب شكر وزارة الداخلية على عودة الأهلي والزمالك لاستاد المقاولون ، النقل التلفزيوني في مباريات الدوري على أعلى مستوى".

وواصل "الأهلي لعب من قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا في استاد المقاولون العرب، كنا خسرانين صرح كبير، ونشكر الداخلية على هذا القرار".

واختتم "نحن على وشك اتحاد الكرة وبالتالي سوف يكون هناك تغيير في بعض الأمور المتعلقة باللوائح والادارة والرابطة، ما يخص ادارة الرابطة لملف الحكام سابق لأوانه، لكن القادم سيكون هناك تغييرات في إدارة الكرة وشكل الرابطة".