أخبار العالم| أمريكا تحذر إثيوبيا واستبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة الليبية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة .. تفاصيل بالصور

أعلنت قوات الدفاع الإثيوبية، اليوم الأربعاء، انتشار الجيش على منطقة سد النهضة لإحلال السلام.

ووفقا لوكالة فانا الإثيوبية فإن قوات الدفاع الإثيوبية اصطفت إلى جانب الشرطة الفيدرالية في أقاليم أمهرة وجامبيلا وسيداما وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا لتأدية مهامهم حول منطقة سد النهضة.

وذكرت الوكالة أن أعمال بناء سد النهضة مستمرة دون أي مشاكل أمنية ويقوم الجيش الاثيوبي بتأمين المنطقة ليلا ونهارا.

وأفادت الوكالة بوجود وحدات من الجيش الإثيوبي تعمل حاليا لحراسة المنطقة، ووحدات ميكانيكية ومشاة، وأفراد من القوات الخاصة الإقليمية لتأمين بناء السد.

أمريكا تحذر إثيوبيا: لا حل عسكري للحرب الأهلية

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إثيوبيا من مغبة الحرب الأهلية، مؤكدةً أنه لا حل عسكريا للنزاع في إقليم تيجراي.

إخلاء عاجل للمنازل .. حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقاطع فيديو لاندلاع حريق ضخم في أحد مصانع البلاستيك في مقاطعة يوركشاير شمالي بريطانيا وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة، فيما سمعت أصوات انفجارات من موقع الحريق.

وقال سكان منطقة هيسل إن فرق الانقاذ تعمل على إجلائهم من منازلهم بعد أن أصبح الدخان الأسود على مقربة المنازل، فيما توجهت سيارات الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث.

وأكد عدد من السكان أنهم سمعوا "دوي انفجارات"، تبعها سحابة كثيفة من الدخان في جميع أنحاء المدينة، وانقطاع للكهرباء.

محاولة اغتيال الكاظمي.. اعتقال قائدين كبيرين بوزارة الداخلية في العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، الأربعاء، إيداع قائدين أمنيين في التوقيف على خلفية محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وحسب "روسيا اليوم"، قال مصدر إن مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية، اللواء صباح الشبلي، بالإضافة إلى ضابط آخر، أودعا في التوقيف من قبل اللجنة الخاصة بالتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي.

وأضاف، أن "السبب وراء إيداعهما، يعود إلى اتلافهما أحد الأدلة، وهو مقذوف سقط من طائرة مسيرة ووجد فوق سطح بيت الكاظمي، قبل أن ترفع منه البصمات وباقي المسحات".

كارثة بين بريطانيا وفرنسا..ماكرون يعلن مقتل 31 مهاجراً على الأقل في المانش

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، مقتل 31 مهاجراً في غرق زورق قبالة مضيق كاليه.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، طلب ماكرون "التعزيز الفوري" شرطة فرونتكس واجتماعاً أوروبياً "طارئا" بعد غرق زورق في المانش.

وتعهد ماكرون بالعثور على المسؤولين عن حادث غرق الزورق الذي كان يقل المهاجرين، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة الفرنسية توقيف أربعة مهربين مشتبه فيهم بحادث غرق مركب في المانش.

وقال ماكرون إن فرنسا لن تدع القناة لتصبح مقبرة وإنه يدعو إلى "اجتماع طارئ للوزراء الأوروبيين المعنيين بتحدي الهجرة وضمان بذل كل الجهود للعثور على المسؤولين عن هذه المأساة وإدانتهم".

الجيش الصيني يعلن حالة التأهب بعد عبور مدمرة أمريكية مضيق تايوان

أعلن الجيش الصيني حالة التأهب القصوي في صفوف قواته البحرية والجوية بعد عبور مدمرة "ميليوس" الأمريكية مضيق تايوان.

وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية للجيش الصيني، إن "الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة خلقت مخاطر أمنية، وهددت الاستقرار بالمنطقة".

وأضاف أن "قيادة المنطقة الشرقية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للتصدي للمخاطر والاستفزازات، وحماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي".

تيجراي على أعتاب أديس أبابا .. تحرك عاجل من آبي أحمد

مع اشتعال الحرب الأهلية الدامية في إثيوبيا ، واقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا في أيدي جبهة تحرير شعب تيجراي، وجيش تحرير أورومو، فضلا عن ارتكاب "جرائم حرب" من قبل قوات من أبي احمد وجيش إريتريا في إقليم تيجراي، هناك مخاوف متزايدة من أن يمتد القتال إلى مناطق أخرى في البلاد.

ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء آبي أحمد تحرك بشكل عاجل إلى الجبهة، وأنه يقود هجوما مضادا على مسلحي جبهة تحرير تيجراي، بعد أن أعلنت قوات تيجراي اقترابها من العاصمة أديس أبابا.

وقالت هيئة البث الإثيوبية فانا، إن آبي أحمد حائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019 "يقود حاليا الهجوم المضاد ويتولى قيادة المعارك منذ يوم أمس" الثلاثاء.

حكومة آبي أحمد تطرد دبلوماسيي دولة أوروبية

أعلنت وزارة الخارجية الأيرلندية، الأربعاء، طرد الحكومة الإثيوبية لـ 4 دبلوماسيين أيرلنديين.

وكان الحكومة الإثيوبية، أعلنت الأربعاء، أن رئيس الوزراء، آبي أحمد سلم مهامه إلى نائبه وتوجه لجبهة القتال لقيادة قواته.

ووفقا لوسائل الإعلام الإثيوبية فإن آبي أحمد كلف وزير خارجية البلاد، دمقي موكنن حسن، بتولي مهامه وتوجه إلى جبهات القتال لقيادة قواته في مواجهة تيجراي.

ملايين الوفيات.. تحذير شديد اللهجة من الصحة العالمية لـ الحاصلين علي لقاح كورونا

حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالقاح فيروس كورونا بالبقاء حذرين عندما يتعلق الأمر بالإصابة بـ فيروس كورونا وعدم الوقوع في "شعور زائف بالأمان".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، في مؤتمر صحفي حول أزمة فيروس كورونا في أوروبا.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، في مؤتمر صحفي من أنه لا توجد دولة أو منطقة أمنة وشدد على أهمية التأكد من أن الإجراءات الصحيحة موجودة لتجنب أسوأ عواقب أي موجات مستقبلية' كما دعا إلى المشاركة الصحيحة في "ثمار العلم".

وتوقعت منظمة الصحة العالمية بشكل صارخ أن أكثر من مليوني شخص قد يموتون من فيروس كورونا في أوروبا خلال الشتاء المقبل وأن معظم البلدان قد ترى أنظمتها الصحية تغمرها الزيادة.

أين آبي أحمد؟.. اختفاء رئيس وزراء أثيوبيا منذ إعلان توجهه لجبهة القتال

تساءل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مكان تواجد رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، وخاصة عقب إعلان الحكومة الاثيوبية عن توجهه للجبهة لقتال جبهة تحرير تيجراي وجبهة تحرير أورومو.

وقال النشطاء الاثيوبيون على تويتر إن أبي أحمد مختفي منذ أيام، حيث أنه لم يظهر منذ إعلان التوجه إلى الجبهة، حيث كلف وزير خارجيته ونائبه دمقى مكونن بتولي منصبه.

الرئيس التونسي ينهي مهام سفراء وقناصل ومفوضين دبلوماسيين

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، مهام عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين، بعد أيام قليلة من إعفاء 20 شخصا من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

استبعاد سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة الليبية

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، في قرار أولي، أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة في البلاد والمزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وأشار رئيس قسم المرشحين بالمفوضية العليا للانتخابات التواتي رمضان: إلى أنه "لم نتلق أي قرارات رسمية من مكتب النائب العام بخصوص استبعاد القذافي أو غيره من المرشحين حتى الآن".

وأكد مصدر في مفوضية الانتخابات الليبية في وقت سابق، أن "المفوضية استبعدت 25 من 98 مرشحا رئاسيا مسجلا للانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر"، مشيرا إلى أن "الإجراء أولي ويمكن الطعن فيه".

استقالة صادمة لـ رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من تعيينها.. ما السر؟

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" اليوم الأربعاء، بان رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، استقالت من منصبها عقب ساعات قليلة من تعيينها.

واعتمد البرلمان السويدي أن زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي ماجدالينا أندرسون أصبحت أول امراة تتولى منصب رئيس الوزراء في تاريخ البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن ماجدالينا تنحت عن منصبها بعد أن خسرت دعم حزب الخضر في ائتلافها.

وقالت قناة "سي بي إس" الأمريكية إن ماجدالينا أندرسون استقالت بعد أن انسحب حزب الخضر، شريكها في الائتلاف الاشتراكي الديمقراطي، من الحكومة. لكن أندرسون تقول إنها قد تسعى للحصول على موافقة البرلمان لحكم البلاد.