«أورنچ مصر» ترعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة iRead Awards

أعلنت أورنچ مصر، الراعي الرسمي لمبادرة iRead، عن رعايتها لحفل تكريم الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة iRead Awards التي تعد من أكبر الأحداث الثقافية لتشجيع المواهب الشابة والأدباء والمؤلفين الصاعدين في الوطن العربي، والتي أقيمت بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بحضور مسئولي شركة “أورنچ مصر” ونخبة من كبار الكتاب والأدباء وقادة دور النشر ورموز المجتمع الثقافي والعديد من الشخصيات العامة.

وتواصل أورنچ تبني الحدث الثقافي الكبير، وترعى هذه المبادرة الرائدة تماشيا مع استراتيجيتها للمسئولية المجتمعية التي يشكل التعليم والثقافة إحدى الركائز الرئيسية فيها، حيث قامت بتبني مبادرة iRead منذ بدايتها عام 2019، وكانت في طليعة الداعمين لهذا المشروع الثقافي الكبير الذي يستهدف إحياء القراءة في الوطن العربي، وذلك من منطلق حرص الشركة الدائم على إثراء المجتمع الفني والثقافي في مصر، ودعم المبادرات الجادة التي توفر بيئة خصبة لاكتشاف وتنمية الموهوبين والمبدعين.

واستهدف الحدث تكريم الأدباء والكُتاب الصاعدين، وتسليط الضوء على المواهب الشابة ومنح أصحابها فرصة لبداية حياتهم الأدبية، ومنح الفرصة للقراء من أجل اختيار الأفضل من وجهة نظرهم هذا العام في عالم الأدب والكتابة.

وضمت الاحتفالية هذا العام أكثر من 10 آلاف صوت مؤثر و1000 قصة قصيرة و100 كاتب وروائي والعديد من الفعاليات المميزة.

كما شملت لجنة تحكيم iRead Awards نخبة من أكبر الأسماء في عالم الأدب، وهم الكاتبة الروائية نور عبد المجيد، والكاتب الروائي حسن كمال، والكاتبة الروائية ريم بسيوني، والكاتب الروائي أحمد العايدي، والروائي والسيناريست أحمد مراد والكاتب الروائي محمد صادق.

وقدمت iRead Awards جوائزها للفائزين في 4 مسابقات، وهي أفضل عمل أدبي صاعد، حيث تم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، ومسابقة القصة القصير، حيث تم اختيار 20 قصة قصيرة وطباعتها في مجموعة قصصية، ومسابقة مراجعات القُراء حيث تم اختيار أفضل مراجعة مصورة وأفضل ثلاث مراجعات مكتوبة لأعمال العبقري الراحل نجيب محفوظ، أما المسابقة الأخيرة فاعتمدت على تصويت الجمهور للأفضل في 2020 – 2021 من لأفضل كتاب وأفضل كاتب، وأفضل غلاف، وأفضل دار نشر.

وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة لشركة “أورنچ مصر”: "تحرص الشركة بشكل مستمر على تقديم الدعم الكامل للمواهب الشابة ومساعدتهم في إيجاد الفرص لانطلاق أولى أعمالهم الفنية والثقافية المبدعة، ولطالما كانت أورنچ مصر من أوائل الشركات دعما للمواهب الشابة، فمشاركتنا في مسابقة IRead Awards بحضور كبار الأدباء والمفكرين تعد من خطوات الشركة لخلق جيل جديد من الموهوبين والمفكرين يحملوا على عاتقهم مهمة بناء وإلهام أجيال كثيرة وتمثيل مصر أمام العالم".

من جانبها، قالت إنجي الصبان، عضو مجلس إدارة مؤسسة IRead: “أثبتت النسخة الثانية من مسابقة IRead Awards أن لدينا عقولا نابغة في مجال الكتابة والتأليف ويأتي هدفنا الأول من تلك المسابقة تسليط الضوء على تلك المواهب واعطائهم الفرصة لبداية حياتهم الأدبية”.

وأضافت “الصبان”: “كما أصبحت التكنولوجيا الرقمية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية لذلك حرصنا على تقديم التوعية الثقافية وحث الشباب على أهمية الرجوع للقراءة بشكل يومي بطرق سهلة عن طريق استخدام منصة IREAD التي تحتوي على أكبر قاعدة بيانات للكتب والكتاب العرب”.