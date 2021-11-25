وزيرة الهجرة تدعو الجاليات المصرية بالخارج للترويج لاحتفالية طريق الكباش

في ضوء الحدث التاريخي الذي من المقرر أن تشهده مصر مساء اليوم الخميس 25 نوفمبر وهو احتفالية "افتتاح طريق الكباش بالأقصر"، تدعو السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء الجاليات المصرية في دول العالم إلى الترويج لهذا الحدث التاريخي على كافة المستويات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم مخاطبة المصريين بالخارج: "أدعوكم جميعا إلى متابعة هذا الحدث الضخم والترويج له على نطاق واسع عبر منصاتكم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي محيط أصدقائكم وجيرانكم وزملاء العمل".

وشددت وزيرة الهجرة على أن المصري بالخارج مُبادر دائمًا وداعم ومساند لوطنه في كل الظروف والمناسبات، مؤكدة أن هذه الاحتفالية تعد مناسبة وطنية كبرى وحدث مصري أصيل لابد أن يشارك فيه المصريون جميعا لأنه يعكس أمام العالم أجمع وجه مصر الحضاري العريق والبراق، وذلك على غرار ما حدث في الاحتفالية الكبرى لنقل موكب المومياوات الملكية في أبريل الماضي من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

بث مباشر افتتاح طريق الكباش

كما أوضحت أن الحدث سيتم نقله ومتابعته عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة وكذلك الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" على الرابطين التاليين:

https://www.facebook.com/Moemigegy/

https://www.facebook.com/etkallem.arabi/

وجدير بالذكر أن الحدث سيسهم في الترويج السياحي لمحافظة الأقصر بشكل أكبر، حيث إن هذه الاحتفالية سوف تلقي مزيدا من الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، وذلك في إطار الاستراتيجية الإعلامية التي أعدتها وزارة السياحة والآثار للترويج دولياً للمقصد السياحي المصري.

وفي إطار إتاحة الفرصة في العديد من الدول لمتابعة هذا الحدث العالمي، ستقوم عدة قنوات تليفزيونية عالمية وعربية بنقله على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى عمل بث مباشر Live streaming له على قناتي اليوتيوب الرسمية لوزارة السياحة والآثار على الرابط التالي:

https://bit.ly/3dmCpp8

ولهيئة Experience Egypt على الرابط التالي:

https://bit.ly/3tUErDu