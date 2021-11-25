تجديد الشهادة الدولية في الإدارة الفنية المستدامة لمحطتي مياه بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب انه تم تجديد الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM"، لمحطة مياه المراغة جهينة السطحية للمرة الخامسة.

وكذلك محطة مياه المنشاة السطحية للمرة الثانية وذلك بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع المراحل الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة.

واشار المهندس حسام الدين طه مدير ادارة التنمية الفنية المستدامة أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات والتي تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق وتوافر مؤشرات الأداء شهريا.

وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً، هذا بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتي تتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات.

وإجراءات السلامة والصحة المهنية والتي تتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتامين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية والتي تتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

ومن الجدير بالذكر ان محطة مياه المراغة جهينة تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم وتغذى 800 الف نسمة فى مركز المراغة وقراها و 500 الف نسمة فى جهينة وقراها كما تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه المنشاة السطحية 34 الف متر مكعب لكل يوم وتغذى 480 الف نسمة فى مركز المنشاة وقراها.