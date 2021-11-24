إزالة 906 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 906 حالات تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، التي بدأت يوم السبت 6 نوفمبر الجاري.

وتستمر حتى الجمعة 26 نوفمبر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قد قامت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، أسفرت عن إزالة 783 حالة تعدي بالمباني بمساحة 56 ألف و 403 متر مربع، إضافة إلى إزالة 123 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 237 فدان و12 قيراط.

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.