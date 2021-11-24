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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة: إنشاء وتطوير 172 وحدة صحية ومركز طبي ووحدة إسعاف بسوهاج

صدى البلد

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد مشروعات الصحة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى سوهاج، بلغت 172 مشروعا ما بين إنشاء جديد وتطوير على الوضع القائم.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة المشروعات تشمل إنشاء 25 مركز طبي، وإنشاء وتطوير 108 وحدة صحية، و 35 نقطة اسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مستشفيات وهي مستشفى المراغة المركزي، وتطوير مستشفى العسيرات المركزي.

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وإنشاء مستشفى المنشاة المركزي، وإنشاء مستشفى البلينا المركزي، لافتا إلى بدأ العمل في العديد من تلك المشروعات بنسب تنفيذ متفاوتة.

وأشار "الفقي" إلى أن عدد مشروعات الصحة المدرجة بمركز ساقلتة بلغ 15 مشروعا، بالإضافة إلى 22 مشروع بمركز المراغة، و35 مشروعا بمركز المنشاة، و27 مشروعا بمركز البلينا، و24 مشروعا بمركز جرجا، و24 مشروعا بمركز دار السلام، و25 مشروعا بمركز طما.

سوهاج الفقي حياة كريمة تطوير

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