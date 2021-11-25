عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طالب أزهري يحصل على جائزة الأمم المتحدة للابتكار والحوار.. خاص

الطالب يوسف عروج
الطالب يوسف عروج خلال استلامه جائزة الأمم المتحدة للإبتكار

فاز الطالب يوسف عروج، أحد أبناء الأزهر الشريف، بجائزة الأمم المتحدة للابتكار والحوار بين الثقافات، حيث أعلنت هيئة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، تتويج الشاب المصري يوسف عروج بجائزة الأمم المتحدة للابتكار والحوار بين الثقافات وذلك في حدث دولي عقد في دبي بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والدولية رفيعة المستوى.

وقال يوسف عروج، لصدى البلد، إن هذه الجائزة تعتبر واحدة من أهم الجوائز في العالم التي تمنحها الأمم المتحدة للقادة الشباب حول العالم في مجال بناء السلام  والحوار بين الثقافات. وبعد منافسه ضخمه مع أكثر من1100 مؤسسة في ما يزيد عن 120 دولة حول العالم.

وأضاف يوسف عروج، أنه بالإضافة إلي الجائزة المالية، سيتم الحصول على منحة ممولة بالكامل لمدة عام بهدف التدريب وبناء القدرات والدعم والتوجيه فى مجالي الحوار وبناء السلام.  

وتابع يوسف عروج: كذلك سيتم الحصول على عضوية رئيسية في  Intercultural  Leaders Platform ، وهي عبارة عن منصة لتبادل المهارات والمعرفة الحصرية لمنظمات المجتمع المدني والقادة الشباب الذين يعملون على معالجة التوترات بين الثقافات وذلك من خلال نظام مبتكر عبر الإنترنت ، سيقوم قادة الثقافات المتعددة بتسخير تضامن أعضائها لتعظيم تأثير عملهم ومساعدتهم على تعزيز التفاهم والتعاون بين الثقافات.

وتحدث يوسف عروج عن نفسه، قائلا : أنا من مواليد شمال سيناء، وأبلغ من العمر 24 عام، وتخرجت في جامعة الأزهر ودرست القيادة وبناء السلام في جامعة كامبريدج. وأعمل باحث متخصص في الخبرات الدولية في تمكين الشباب ومؤسس مؤسسة شباب المتوسط للتنمية (أول مؤسسة شبابية مصرية ذات توجه متوسطي) وقضيت أكثر من 10.000ساعة كمتطوع مع المنظمات الحكومية والدولية في مصر والمغرب وروسيا وإسبانيا واستونيا وبلغاريا والمجر.

كما تم إيفادي من الحكومة المصرية بالقرار الوزاري رقم (453) لعام 2019 لتمثيل مصر في منتدى الشباب العربي الأوروبي السابع حول السلم والأمن بدولة المجر وشاركت في صياغة الإعلان النهائي للمنتدى، واختارني الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين للمشاركة مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب في منتدى شباب صناع السلام2018 في لندن.

وخلال الثلاث سنوات الماضية، ساهم يوسف عروج، في مساعدة الشباب الأقل حصولا على الفرص على التدريب والتنقل خارج الحدود وأبرم 12 شراكة في مجال عمل الشباب مع المؤسسات الشبابية والوكالات الوطنية في أكثر من 18 دولة في دول الاتحاد الأوروبي وجواره.

الأزهر اخبار الأزهر الأمم المتحدة جائزة الأمم المتحدة للإبتكار الطالب يوسف عروج

ترشيحاتنا

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

الحاصلات الزراعية : ارتفاع أسعار البقوليات٣٠٪ تأثرًا بأزمة التضخم العالمي وأزمة الغذاء

مطار جزيرة بالما الإسبانية يعود للعمل بعد إيقافه بسبب بركان

قرينة الرئيس: مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها

المدارس المصرية اليابانية تكشف مزايا تطبيق انشطة التوكاتسو على الطلاب

9 أشهر.. الاتحاد الأوروبي يوصي بتحديد فترة صلاحية لـ لقاح كورونا للسماح بالسفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

النقض تؤيد إعدام 22 متهما في «أنصار بيت المقدس»

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ