تعليق ناري من شوبير علي منع جماهير الأهلي من حضور المباريات

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بقرار منع عدد من جماهير النادي الأهلي من حضور مباراتين بسبب الغناء أثناء عزف النشيد الوطني خلال مواجهة غزل المحلة التي أقيمت الإثنين الماضي في إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، أن قرار منع عدد من جماهير الأهلي من الحضور مباراتين الدوري قرار صائب من رابطة الأندية نظرا لأهمية السلام الوطني والذي يجب علي الجميع الإنتباه له، مؤكدا أن القرار انضباطي جيد .





وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت منع 349 مشجع من جماهير النادي الأهلي من حضور مباراتين للفريق خلال الفترة المقبلة.



وجاء قرار رابطة الأندية بسبب ما حدث من الجماهير في مباراة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة والغناء خلال عزف النشيد الوطني.



ووجهت رابطة الأندية تحذير للجماهير بمنعهم من حضور المباريات لنهاية الموسم الجاري حال تكرار الأمر مرة أخرى.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري .