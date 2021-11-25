محافظ أسوان: الإسراع بأعمال التطوير والتجميل وإعادة إعمار مساكن متضررى السيول

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة العمل الميدانى ليل نهار للإسراع بأعمال التطوير والتجميل والتشجير والرصف بعد نهو مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية من خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى هى الأسبقية الأولى.

جاء ذلك أثناء إجتماعه بمسئولى ومديرى الأجهزة التنفيذية بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

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وشدد اللواء أشرف عطية على التعامل والتدخل السريع فى مشاكل الكسورات والطفح بالشوارع والمناطق السكنية الداخلية ، والحد من ظاهرة قطع مياه الشرب ببعض المناطق لساعات طويلة ، وهو الذى يستلزم سرعة ربط هذه المناطق على الخطوط والشبكات الجديدة التى تم تركيبها ضمن مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتي لإنهاء أعمال التطوير والتجميل والرصف والتشجير فى وقت قياسى ، وخاصة بطرق كورنيش النيل والسادات والمطار والفنادق ، بالتوازى مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات ، علاوة على إضفاء الشكل الجمالى سواء بالزراعات أو الإعلانات أو الجداريات أو الدهانات والإضاءة .

وأكد أشرف عطية على أهمية أن يتزامن ذلك مع الإهتمام بأعمال إعادة الإعمار بالمساكن المتضررة من السيول وتوزيع المساعدات العينية بكل عدالة ونزاهة بالتنسيق مع المجتمع المدنى ، بالإضافة إلى رفع مستوى المرافق العامة والخدمات الجماهيرية بعمارات المساكن البديلة للمتضررين بحى السلام ، فضلاً عن أعمال الرصف واللاندسكيب والمسطحات الخضراء .

وكان قد قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أيام وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقى ، وحضر الجولة الدكتورة غادة يحيي أبوزيد نائبة المحافظ ، وأحمد شعبان نائب المحافظ وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من رؤساء المدن.

وحرص اللواء محمود شعراوي خلال تفقده عدد من المنازل التي تعرضت للانهيار بسبب السيول والأمطار بقرية الكوبانية عَلِي نقل رسائل من الـرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلي الأسر والأهالي المتضررة قائلاً: جايلكم برسائل شخصية من فخامة الـرئيس السيسي ان كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن وده حقكم علينا .. وهناك توجيهات من رئيس الوزراء لكافة الوزارات المعنية بسرعة العمل عَلِي تعويض كل الأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر مالية نتيجة موجة الطقس السيء والسيول وحصر كافة الأسر التي تحتاج تعويضات.