خبير اقتصادي: مصر لديها فرص تصديرية تجعلها تنافس المنتجات الصينية

قال المهندس مصطفى الجلاد، الخبير الاقتصادي ، إن مصر لديها فرصة ذهبية لا تتكرر، فأي مصنع في مصر لديه الآن الإمكانية بمنافسة المنتج الصيني، والذي يغزو العالم كله خاصة بسبب انخفاض سعره.



وأوضح الجلاد في تصريحات له، أنه على القطاع الخاص الصناعي، النظر بشكل أكثر جدية للتصدي، خاصة بعد اهتمام الدولة به، حيث سيكون هناك طفرة غير مسبوقة في الصادرات الفترة المقبلة وزيادتها، كما أن النجاح في التصدير هو نجاح في تسهيل إجراءات وأعباء التصدير، فضلا عن وجود فرص تمويلية بشكل جيد من قبل البنوك في مصر للمستثمرين والمصنعين خاصة الصغار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد القاطرة التي ستجذب الاقتصاد الي الأعلى.

واضاف الجلاد، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والتصديرية التي يمكن أن تنافس بها المنتجات الصينية، التي تتميز بها مصر عن الصين، منها مصاريف الشحن، والتي يمكن أن تكون أفضل وأقل في حالة التصدير من مصر بدلا من الصين التي تحتاج إلى مصاريف شحن أكثر .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه في الوقت الحالي يجب استغلال هذه الفرص، خاصة وأن الدولة تدعم المصدرين من خلال دعمهم من خلال معارض خارجية والتي تتحمل الدولة 75% من قيمة المعرض حتي يستطيع المصدرين التعرف على الأسواق العالمية ومناقشة العمل مع العديد من الجهات والدول.

ولفت إلي أن فيروس كورونا يقيد التصدير بشكل ما، ولكن قرار فرض معايير خاصة لاي منتج يدخل الي مصر، فهو الآن سيقلل من المنتجات الرديئة ويعطي فرصة أكبر للمنتجات المحلية الصنع والتي تعتمد على المعايير الموضوعة ايضا، موضحا أن هذا سيؤدي إلي الارتقاء بالمنتج المصري وهو ما يجعله افضل محليا وكذلك فتح فرص لتصديره.

وتابع أن النافذة الموحدة ستساهم في تسهيل إجراءات التصدير والاستيقاظ من خلال تسهيل وتسريع العملية الجمركية وخفض الوقت الخاص في بقاء البضائع والشاحنات في الجمارك.

ولفت الجلاد، إلى أن منظومة النافذة الجمركية الموحدة أصبحت اسهل واسرع من خلال حفظ جميع الأوراق من خلال المنظومة الإلكترونية والتي يمكن من خلالها الافراج عن الشحنات خلال 48 ساعة

وأشار إلى أن فيروس كورونا كان فرصة للارتقاء بعدد من الصناعات منها الخامات ذات الاستخدام الواحد مثل الاكواب البلاستيكية وأدوات الطعام البلاستيك ومواد التطهير، فهناك دراسة أوضحت أن الاكواب الزجاج تحتاج إلي ضعف كميتها بغسلها وهو ما توفر الاوراق ذات الاستخدام الواحد.