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رئيس التحرير
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تعليم

كلية الآثار والمعهد الفرنسي للآثار يناقشون كيف تحصل على تمويل لمشروعك البحثي

صدى البلد

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث حيث نظمت كلية الآثار بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ندوة بعنوان " كيف تحصل على تمويل لمشروعك البحثي" حيث عقدت بالمركز الثقافي الفرنسي

وقال الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية أن هذه الندوة تأتي في إطار توجيه أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا إلى المزيد من الخبرات وإزالة أية عقبات قد تواجههم في إعداد أو تمويل مشروعاتهم البحثية.

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كما أكد الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الندوة عقدت بنظام الهجين وتأتي في إطار عدد من الفاعليات المهمة بالتعاون مع المعاهد الاجنبية المتخصصة في مصر وعلى رأسها المعهد الفرنسي للآثار الشرقية لزيادة الخبرات والتبادل المعرفي، ولتعريف الباحثين المصريين بما تقدمه هذه المعاهد من منح للتمويل وللدراسة، سواء في مجال الآثار أو التاريخ أو العلوم الانسانية.

وقد حاضر في هذه الندوة الدكتور أحمد الشوكى والأستاذ الدكتور على عبد الحليم رئيس قسم الاثار المصرية القديمة، والدكتور حسن عبيد مدرس الترميم بالكلية.

جامعة عين شمس كلية الاثار المعهد الفرنسي للآثار الشرقية كيف تحصل على تمويل لمشروعك البحثي المركز الثقافي الفرنسي اخبار التعليم

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